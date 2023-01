Novozvolený český prezident Pavel telefonoval s líderkou Taiwanu, kritika Číny na seba nenechala dlho čakať

Pavel podupal červenú čiaru Číny

Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan ako súčasť svojho územia a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou.





31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Čína v utorok obvinila novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla z porušenia jej národnej suverenity tým, že telefonoval s líderkou Taiwanu.Pondelkový telefonát podľa agentúry AP predstavuje symbolické narušenie čínskych pokusov o odrezanie už teraz výrazne obmedzených medzinárodných vzťahov ostrovného štátu, ktorý však Peking považuje za svoje územie bez práva na nezávislé diplomatické vzťahy.Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, žekonal „v rozpore s opakovanými upozorneniami a sťažnosťami Číny“ a „podupal červenú čiaru Číny“.„Čína sa voči tomu rázne ohradzuje a odsudzuje to a vyjadrila vážnu sťažnosť českej strane,“ povedala ďalej Mao počas pravidelného brífingu a dodala, že Česká republika by mala podniknúť kroky, aby „odčinila negatívny dopad tohto incidentu a vyhla sa nenapraviteľnému poškodeniu čínsko-českých vzťahov“.Bývalý predstaviteľ českej armády a NATO Petrnahradí na poste prezidenta kontroverzného Miloša Zemana , ktorého dlhodobo kritizovali za postoje podporujúce Rusko a Čínu.Český premiér Petr Fiala na kritiku Pekingu reagoval s tým, že „postoj Českej republiky voči Číne sa nezmenil a je v súlade s postojom našich spojencov“.„Ako suverénny štát sa my rozhodujeme, komu zavoláme a s kým sa stretneme. Tradične máme dobré ekonomické, vzdelávacie a výskumné vzťahy s demokratickým Taiwanom. Je tiež nevyhnutné rešpektovať, že Čína je dôležitý ázijský obchodný partner. Pokračujeme v našich tradíciách a zdôrazňujeme, že je potrebné chrániť spoločné demokratické hodnoty,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.