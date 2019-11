UPC pokračuje v investíciách do širokopásmovej siete

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7.novembra (TASR) - Spoločnosť UPC Broadband Slovakia, ktorá je súčasťou Liberty Global, v treťom štvrťroku 2019 pokračovala v investíciách do rozširovania svojej širokopásmovej giga-ready siete a poskytovania služieb. Investície, spolu s novou ponukou služieb, podporili rast predaja digitálnych služieb s celkovým dosiahnutým počtom 395.900 služieb.Investície do expanzie optickej siete umožnili na konci 3. štvrťroku 2019 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na giga-ready širokopásmovú sieť UPC v Slovenskej republike, na 617.900, čo je o 6100 viac než na konci 3. štvrťroku 2018.Podľa UPC Broadband Slovakia pokračovala spoločnosť v posilňovaní konektivity a zvyšovaní prenosových rýchlostí do 1 Gb/s. Zvýšil sa záujem zákazníkov v segmente televíznych služieb. Ku koncu septembra ich firma evidovala 170.400, čo medziročne predstavuje nárast o 1900 služieb. Zvýšil sa tiež počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 3. štvrťroku evidovala 86.100.