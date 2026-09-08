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 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Uplynulo 15 rokov od tragickej smrti velikána Demitru. Jeho priatelia sa zhodli, čo by robil, ak by stále žil – FOTO


Tagy: Kariéra Rodina Spomienky tragické úmrtie Úspechy

Jeho bývalý spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Marián Gáborík nemohol uveriť tomu, že už od tragédie ubehlo toľko rokov. V pondelok 7. septembra uplynulo 15 rokov od tragickej smrti slovenského ...



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8.9.2026 (SITA.sk) - Jeho bývalý spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Marián Gáborík nemohol uveriť tomu, že už od tragédie ubehlo toľko rokov.


V pondelok 7. septembra uplynulo 15 rokov od tragickej smrti slovenského hokejistu Pavla Demitru na palube lietadla klubu KHL Lokomotivu Jaroslavľ.

Chýba nielen pozostalej rodine, kamarátom zo súkromia, ale aj komunite, ktorú spoznal počas úspešnej kariéry v milovanom športe.

Čomu by sa venoval, ak by stále žil? Teraz by mal 51 rokov, určite by už odložil hokejku na klinec a bol by zrejme na nejakej funkcionárskej stoličke.

Jeho bývalý spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Marián Gáborík nemohol uveriť tomu, že už od tragédie ubehlo dlhých 15 rokov.

"Strašne to letí a veľmi tu chýba. Čo by asi teraz robil? Paľko by bol veľký poľovník, venoval by sa najmä rodine, deťom. Lucas hráva futbal, Zarka robila atletiku, takže by žil so športom naďalej. A bol by asi aj v manažmente Dukly Trenčín, kde by sa angažoval," prezradil útočník pre web sportovy.cas.sk.




Fotogaléria: Pavol Demitra

















50 fotiek v galérii








Veľký srdciar


Rodinný priateľ Peter Havier ho priviedol k spomenutému poľovníctvu a vyzdvihol aj Demitrove telesné pozostatky z Moskvy.

"Som presvedčený, že by aj po hráčskej kariére pokračoval v dianí okolo hokeja. Či už v Dukle Trenčín, alebo pri reprezentácii. Mal veľa energie, bol veľký dobrák a hokeju venoval veľmi veľa. Samozrejme na prvom mieste by bola rodina," prezradil kamarát.

Bývalý funkcionár Dukly Trenčín Viliam Ružička by ho videl ako šéfa "vojakov". "Určite by sme mu v tom pomohli a určite by klub fungoval na vyššej úrovni. On bol veľký srdciar a veľká škoda, že sa tak nestalo…," uviedol.

Ďalší spoluhráč z národného tímu Michal Handzuš sa pripojil k ostatným s myšlienkou, že miloval Trenčín, hoci sa narodil v neďalekej Dubnici nad Váhom, a bol by aktívny pri hokeji.

Bývalý hokejista Tomáš Kopecký je takisto vášnivý poľovník. "Keby tu Paľko teraz bol, tak by sedel so mnou a Havierom v revíri a poľovali by sme. Viem, že mal ambíciu šéfovať Dukle Trenčín, bol by skvelý manažér a samozrejme by sa venoval rodinke," dodal bývalý útočník pre uvedené médium.


Zdroj: SITA.sk - Uplynulo 15 rokov od tragickej smrti velikána Demitru. Jeho priatelia sa zhodli, čo by robil, ak by stále žil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Rodina Spomienky tragické úmrtie Úspechy
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