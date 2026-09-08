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08. septembra 2026

Ramadan tesne zdolal Barseghjana v ankete Gól mesiaca júl/august


Tagy: Gól mesiaca Niké liga 2026/2027

Ammar Ramadan strelil proti Podbrezovej utešený gól, ktorý dostal honor Gól mesiaca. Výstavný priamy kop v podaní Sýrčana Ammara Ramadana v službách Dunajskej Stredy, ktorým prispel k demolácii ...



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ramadan 676x380 8.9.2026 (SITA.sk) - Ammar Ramadan strelil proti Podbrezovej utešený gól, ktorý dostal honor Gól mesiaca.


Výstavný priamy kop v podaní Sýrčana Ammara Ramadana v službách Dunajskej Stredy, ktorým prispel k demolácii Podbrezovej 5:0 v 5. kole Niké ligy, sa stal gólom mesiacov júl a august v slovenskej najvyššej súťaži.

Exkluzívna realizácia priameho kopu sa páčila odborníkom aj fanúšikom. Ramadanov gól získal 41,68% všetkých hlasov. Druhý v poradí, gól Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava, mal 39,14% všetkých hlasov. Martin Bednár z Michaloviec na treťom mieste nedostal ani 10% hlasov.

"Úspešný strelec dostane unikátnu ručne robenú trofej a prostredníctvom grantu vo výške 5-tisíc eur z Fondu pre budúcnosť športu bude mať možnosť podporiť mladé športové talenty. Mená troch hlasujúcich, ktorí získajú 100-eurové poukážky v podobe nikov od spoločnosti Niké, spoznáme v sobotu 19. septembra v relácii Gól mesiaca na TV Markíza," informoval web nikeliga.sk.

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Konečné poradie - Gól mesiaca júl/august 2026:


1. Ammar Ramadan, DAC 1904 Dunajská Streda - 41,68% hlasov
2. Tigran Barseghjan, ŠK Slovan Bratislava - 39,14%
3. Martin Bednár, MFK Zemplín Michalovce - 9,29%
4. Markus Poom, AS Trenčín - 5,55%
5. Regő Szánthó, MFK Dukla Banská Bystrica - 4,34%


 

 

 


Zdroj: SITA.sk - Ramadan tesne zdolal Barseghjana v ankete Gól mesiaca júl/august © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gól mesiaca Niké liga 2026/2027
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