|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Ramadan tesne zdolal Barseghjana v ankete Gól mesiaca júl/august
Ammar Ramadan strelil proti Podbrezovej utešený gól, ktorý dostal honor Gól mesiaca. Výstavný priamy kop v podaní Sýrčana Ammara Ramadana v službách Dunajskej Stredy, ktorým prispel k demolácii ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Ammar Ramadan strelil proti Podbrezovej utešený gól, ktorý dostal honor Gól mesiaca.
Výstavný priamy kop v podaní Sýrčana Ammara Ramadana v službách Dunajskej Stredy, ktorým prispel k demolácii Podbrezovej 5:0 v 5. kole Niké ligy, sa stal gólom mesiacov júl a august v slovenskej najvyššej súťaži.
Exkluzívna realizácia priameho kopu sa páčila odborníkom aj fanúšikom. Ramadanov gól získal 41,68% všetkých hlasov. Druhý v poradí, gól Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava, mal 39,14% všetkých hlasov. Martin Bednár z Michaloviec na treťom mieste nedostal ani 10% hlasov.
"Úspešný strelec dostane unikátnu ručne robenú trofej a prostredníctvom grantu vo výške 5-tisíc eur z Fondu pre budúcnosť športu bude mať možnosť podporiť mladé športové talenty. Mená troch hlasujúcich, ktorí získajú 100-eurové poukážky v podobe nikov od spoločnosti Niké, spoznáme v sobotu 19. septembra v relácii Gól mesiaca na TV Markíza," informoval web nikeliga.sk.
1. Ammar Ramadan, DAC 1904 Dunajská Streda - 41,68% hlasov
2. Tigran Barseghjan, ŠK Slovan Bratislava - 39,14%
3. Martin Bednár, MFK Zemplín Michalovce - 9,29%
4. Markus Poom, AS Trenčín - 5,55%
5. Regő Szánthó, MFK Dukla Banská Bystrica - 4,34%
Zdroj: SITA.sk - Ramadan tesne zdolal Barseghjana v ankete Gól mesiaca júl/august © SITA Všetky práva vyhradené.
Výstavný priamy kop v podaní Sýrčana Ammara Ramadana v službách Dunajskej Stredy, ktorým prispel k demolácii Podbrezovej 5:0 v 5. kole Niké ligy, sa stal gólom mesiacov júl a august v slovenskej najvyššej súťaži.
Exkluzívna realizácia priameho kopu sa páčila odborníkom aj fanúšikom. Ramadanov gól získal 41,68% všetkých hlasov. Druhý v poradí, gól Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava, mal 39,14% všetkých hlasov. Martin Bednár z Michaloviec na treťom mieste nedostal ani 10% hlasov.
"Úspešný strelec dostane unikátnu ručne robenú trofej a prostredníctvom grantu vo výške 5-tisíc eur z Fondu pre budúcnosť športu bude mať možnosť podporiť mladé športové talenty. Mená troch hlasujúcich, ktorí získajú 100-eurové poukážky v podobe nikov od spoločnosti Niké, spoznáme v sobotu 19. septembra v relácii Gól mesiaca na TV Markíza," informoval web nikeliga.sk.
Konečné poradie - Gól mesiaca júl/august 2026:
1. Ammar Ramadan, DAC 1904 Dunajská Streda - 41,68% hlasov
2. Tigran Barseghjan, ŠK Slovan Bratislava - 39,14%
3. Martin Bednár, MFK Zemplín Michalovce - 9,29%
4. Markus Poom, AS Trenčín - 5,55%
5. Regő Szánthó, MFK Dukla Banská Bystrica - 4,34%
Zdroj: SITA.sk - Ramadan tesne zdolal Barseghjana v ankete Gól mesiaca júl/august © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Uplynulo 15 rokov od tragickej smrti velikána Demitru. Jeho priatelia sa zhodli, čo by robil, ak by stále žil – FOTO
Uplynulo 15 rokov od tragickej smrti velikána Demitru. Jeho priatelia sa zhodli, čo by robil, ak by stále žil – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad
Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad