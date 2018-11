Upratovačku s falošným vysvedčením zo školy odsúdili na 10 rokov basy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 23. novembra (TASR) - Žalobkyňa gréckeho najvyššieho súdu preskúma verdikt súdu nižšej inštancie, ktorý vymeral desaťročné väzenie jednej žene za to, že si sfalšovala vysvedčenie zo základnej školy, aby mohla vykonávať prácu upratovačky v škôlke. S odvolaním sa na zdroje z prostredia gréckej justície o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Verdikt, ktorý vzápätí po vynesení vyvolal vlnu kritických reakcií za svoju údajnú prílišnú prísnosť, preskúma žalobkyňa Xeni Dimitriová - a na jej rozhodnutí záleží, či sa pojednávanie s upratovačkou obnoví.Päťdesiattriročná žena vychodila len päť tried základnej školy. Pracovné miesto v štátnej správe dostala, keď predložila falošný doklad o tom, že skončila aj šiestu triedu, čo je v Grécku považované za minimálne vzdelanie požadované pre miesto upratovača vo verejnom sektore.Odsúdená upratovačka sa po verdikte súdu v stredogréckom meste Larisa ocitla za mrežami. Jej advokát sa však už voči rozsudku odvolal a žiada, aby ženu až do ďalšieho rozhodnutia súdu prepustili na slobodu.