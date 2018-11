Povesti, súvisiace s trúbiacim kameňom, reagovali na krutovládu Turkov

Povesti sa viažu aj k najväčšej atrakcii obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš, ktorou je tzv. trúbiaci kameň v časti Zabre (na snímke). Aj keď niektoré indície naznačujú, že "hlásnu skalu", respektíve čísla a znak na nej označujú hranicu chotára, a balvan bol vlastne medzným kameňom, miestni obyvatelia, ale aj niektorí historici sú presvedčení o tom, že trúbiace otvory a čísla vytvorili pred vyše 400 rokmi Turci, zaberajúci vtedy túto časť územia. Povesti súvisiace s kameňom a pobytom Turkov na tomto území sú opísané ak na viacerých informačných tabuliach v okolí trúbiaceho kameňa. Foto: TASR Jozef Poliak Foto: TASR Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sucháň 23. novembra (TASR) - Povesti sa viažu aj k najväčšej atrakcii obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš, ktorou je tzv. trúbiaci kameň v časti Zabre. Aj keď niektoré indície naznačujú, že "hlásnu skalu", respektíve čísla a znak na nej označujú hranicu chotára, a balvan bol vlastne medzným kameňom, miestni obyvatelia, ale aj niektorí historici sú presvedčení o tom, že trúbiace otvory a čísla vytvorili pred vyše 400 rokmi Turci, zaberajúci vtedy túto časť územia.hovorí miestny amatérsky historik Ján Mihaľkin." dodáva.Jedna z povestí napríklad hovorí o tom, že v studni Turčianka, nachádzajúcej sa v blízkosti trúbiaceho kameňa, mali prísť o život dvaja tureckí bojovníci. Na druhý svet ich mal odpratať Jano z Benikovho salaša, ktorému títo odvliekli jeho milú Zuzku.Ďalšia povesť zase približuje samotný vznik trúbiaceho kameňa. Podľa nej sa Turci po dobytí hradu Modrý Kameň chceli posunúť ďalej do vnútrozemia a dostali sa do oblasti suchánskych Zabier. Spleť dolín im tam sťažovala orientáciu, preto do jednej zo skál vytesali dva otvory a prispôsobili ju na trúbenie. A týmto spôsobom sa zvolávali na určené stanovište.zdôraznil Mihaľkin.Podľa niektorých indícií bolo takýchto kameňov v regióne viac a tvorili ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý, ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcovho lazu.