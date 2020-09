Upratovačky tiež žiadajú odmenu za prácu v prvej línii, Matovič im stále neodpovedal na otvorený list

Matovič neodpovedal na otvorený list



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vznikla v roku 1991 s cieľom vytvárať podmienky na ochranu a rozvoj podnikateľského prostredia. AZZZ SR je reprezentatívnou organizáciou zamestnávateľov na Slovensku, ktorá združuje približne 11-tisíc zamestnávateľov zamestnávajúcich zhruba 350-tisíc zamestnancov.



OZ Hygienik zastupuje stovky pracovníkov, najmä upratovačov a upratovačky, umývačov okien, chyžné ale aj deratizérov, smetiarov a čističov verejných priestranstiev.



Cieľom občianskeho združenia je zlepšenie povedomia širokej verejnosti o dôležitosti odborného vykonávania hygieny a dezinfekcie vnútorných a vonkajších priestorov. Dlhodobým zámerom je nastolenie rešpektu a zlepšenie spoločenského postavenia ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú.





11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) žiada vyplatenie finančných odmien za prácu v prvej línii v boji proti COVID-19 aj pre upratovačky.„S nevôľou sme prijali informáciu, že finančné odmeny vyčlenené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí by sa nemali týkať všetkých profesií, ktorí boli v prvej línii v boji proti pandémii,“ hovorí generálny riaditeľ AZZZ SR Oto Nevický Predseda vlády Igor Matovič doposiaľ neodpovedal na otvorený list upratovačiek a upratovačov a vláda ich nezaradila medzi tých, ktorých odmení za boj s pandémiou v prvej línii. Občianske združenie Hygienik (OZ Hygienik) je takýmto postupom sklamané a zvažuje ďalší postup.„Postup vlády vnímame ako nelogický a diskriminačný. Naše upratovačky a upratovači vstupujú do zamorených priestorov ako prví a podstupujú rovnaké riziko ako lekári a zdravotníci. Vnímame to ako prejav slabej empatie súčasnej vlády voči obyčajným ľuďom, ktorí vykonávajú hygienu a dezinfekciu. Tak ako nás prehliada väčšina verejnosti, zabúda na nás aj vláda,“ uviedla Katarína Kubelová zo združenia.