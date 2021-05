Upravený štátny rozpočet by mal okrem výdavkov myslieť aj na príjmy, upozorňujú ekonómovia

Bez revízie HDP

Predikcia príjmov

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Upravený štátny rozpočet na tento rok, ktorý pred časom schválila vláda, navyšuje len výdavky a vôbec sa nevenuje príjmovej stránke.Ako ďalej uviedli odborníci združení v projekte Dáta bez pátosu na sociálnej sieti, za posledných šesť mesiacov vláda nenašla nič, čo by pohlo príjmami hore. Výdavky štátneho rozpočtu chce vláda navýšiť o niekoľko miliárd eur.„Nezostal im ani čas na revíziu nominálneho HDP. Ten inak za rok 2020 išiel pekne hore a to, čo je v Programe stability na rok 2021 je mimo misu,“ uvádzajú ekonómovia.V preambule Programu stability sa pritom podľa nich nachádza, že prezentuje rozpočtovú stratégiu, ktorá by mala predchádzať tvorbe nadmerného deficitu, respektíve viesť k jeho odstráneniu, a viesť k dosiahnutiu fiškálnej pozície, ktorá vytvorí podmienky pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.Ekonómovia v projekte teda navrhujú pozrieť sa odbornými očami na predikciu príjmov, a to daňových aj odvodových. Zároveň by sa však vláda mala podľa nich pozrieť aj na výdavky v Sociálnej poisťovni.Taktiež je potrebné podľa odborníkov zistiť, koľko z potrebných výdavkov z návrhu úpravy rozpočtu je a vie byť krytých z tých existujúcich zdrojov.