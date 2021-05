Útoky militantov v Afganistane nekončia. Doplácajú na to civilisti, ktorých ohrozujú aj míny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pri explóziách bômb v južnej a centrálnej časti Afganistanu zahynulo dovedna 13 ľudí, vrátane deviatich členov jednej rodiny.V západnej časti krajiny zasa militanti zastavili autobusový spoj a zastrelili troch mužov, ktorí sa v ňom viezli. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Afganská vláda z nich obvinila hnutie Taliban, no to zodpovednosť odmietlo.Vo vojnou zničenom Afganistane sa stále nachádzajú roztrúsené tisícky bômb a nášľapných mín. Mnohé z nich nastražili povstalci, aby nimi útočili na vojenské konvoje, no často namiesto nich zabíjajú nevinných civilistov vrátane detí.Misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Afganistane uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka bolo zabitých alebo zranených 1783 civilistov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 29 %.