Úpravu sociálneho podnikania v SR posunuli poslanci do 2. čítania

Bratislava 18. septembra (TASR) - Sociálne podnikanie na Slovensku by sa malo upraviť. Navrhujú to koaliční poslanci v novele zákona, ktorou chcú zmeniť percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb, tiež sa zavádza informačný systém sociálnej ekonomiky. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v stredu posunuli poslanci do druhého čítania.Zákon o sociálnej ekonomike bol prijatý vlani. Umožnil vznik troch typov sociálnych podnikov, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc. Význam integračného podniku spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania slúži na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon umožnil aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných, spoločensky prospešných služieb.Poslanci Alena Bašistová (nezaradená), Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Erik Tomáš (Smer-SD) chcú novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch doplniť legislatívu a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala. Od novely si sľubujú, že bude prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravený systém podpory bude spoločensky prijateľný a bude dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.priblížili poslanci.Tiež je podľa nich potrebné zjednodušiť úpravu základného dokumentu, čo sa týka podmienok prispôsobenia jeho štruktúry pri právnych formách neziskového sektora právnym formám v "podnikateľskom" sektore.vysvetlili poslanci.Po novom sa má zmeniť percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb zo 40 % na 30 % a zároveň ustanoviť spodná hranica rozsahu pracovného času pre zamestnávaných ľudí.vysvetlili poslanci.Zároveň sa má rozšíriť možnosť dosahovať pozitívny sociálny vplyv spoločensky prospešným nájomným bývaním pre zákonom definované skupiny osôb, ak tieto byty sociálny podnik bývania sám nevlastní, ale ich má v prenájme.doplnili poslanci.Zaviesť sa má aj nový informačný systém sociálnej ekonomiky.dodali poslanci.