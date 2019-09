Zimenová: Prerozdeľovanie asistentov učiteľov sa má riešiť komplexne

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. septembra (TASR) - Systém prerozdeľovania asistentov učiteľov by sa mal riešiť komplexne. Momentálne neexistuje dostatok riešení na to, aby učitelia riešili vhodné vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami. Povedala to poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS) v stredu na tlačovej konferencii. Taktiež tvrdí, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR problém s asistentmi učiteľov nerieši. Rezort tvrdí, že robí kroky v prospech detí a žiakov.Zimenová by chcela v školách školskú sestru, pomocného vychovávateľa a osobnú asistenciu. Poslankyňa tiež poukazuje na problémy s financovaním. "Školy nemajú dostatok peňazí na asistentov učiteľov. Ministerstvo školstva to rok čo rok odsúva a nerieši tento problém," uviedla.Riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo súhlasí so Zimenovou a tvrdí, že inkluzívne školstvo treba dobre nastaviť a vytvoriť manažment. "Treba zaviesť komplexné systémové riešenie v rámci inkluzívneho vzdelávania, ktoré zoberie dobrú prax, s ktorou máme všetci skúsenosti a zabezpečí vzdelanie každému dieťaťu," povedal.MŠVVaŠ tvrdí, že financovanie asistentov učiteľa je viaczdrojové. Jedným zo zdrojov je normatív na žiaka, v ktorom sa zohľadňujú zvýšené náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu a stupňa ich zdravotného znevýhodnenia. Tieto finančné prostriedky sú prideľované normatívnym spôsobom a je možné ich použiť na financovanie nákladov na mzdy a platy. Ďalším zdrojom financovania asistentov učiteľa sú eurofondy.Ak školy využijú všetky tieto zdroje a prostriedky, každá škola môže mať asistenta učiteľa, hovorí ďalej MŠVVaŠ. Dodáva, že robí kroky v prospech detí a žiakov, a usiluje sa o pokrytie všetkých požiadaviek.