Uprednostnili sme vlastné záujmy pred budúcnosťou Slovenska, tvrdí Heger a odmieta politiku rozvratu

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) odmieta politiku nenávisti a rozvratu ako aj štvavé kampane proti niektorým skupinám obyvateľstva. Heger má jasnú predstavu a víziu toho, čo chce pre Slovensko, a to politiku zjednotenia a jednoty, slušnosti i korektného politického zápasu.Najväčšími slabinami demokratických reprezentantov na Slovensku sú pritom podľa neho roztrieštenosť a nejednotnosť. Heger to v utorok konštatoval na sociálnej sieti. Cieľom demokratov by podľa neho v najbližších mesiacoch mala byť spolupráca, frustrácia a zlá nálada v spoločnosti by pre nich zas mali byť mementom spájania síl.„Voliči demokratických strán nemôžu ostať doma len pre to, že sme uprednostnili vlastné záujmy pred budúcnosťou Slovenska," uviedol.Heger dodal, že hoci sú v demokratickom spektre rozličné názorové prúdy, v ktorých je občas náročné nájsť názorové prieniky, je viac toho, čo ich spája, než toho, čo ich rozdeľuje.Putom by podľa premiéra mali byť hodnoty demokracie, rešpektu, slobody, spravodlivosti i mieru, za ktoré bojovali ich predchodcovia. Za cestu k nájdeniu kompromisu ich názorových odlišností označil pokračovanie v ich dedičstve a spájanie sa pre tieto hodnoty.Doplnil, že by chcel byť súčasťou politiky spojených demokratických síl, ktoré by kreovali spoločnosť, ktorá by bola pre všetkých, a to spoločnosť modernú, vzdelanú, inovatívnu, kultúrnu, a tiež nepolarizujúcu a bezpečnú.„Budúcnosť Slovenska je spájanie, nie rozdeľovanie. Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI+, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám je hľadaním nepriateľa tam, kde nie je. Vedie to len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov. Ako človek vyznávajúci hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie nechcem, aby sa na Slovensku rozrastala politika nenávisti a rozvratu," napísal.