Uprednostňovať by sa mali podniky vytvárajúce pracovné miesta s nadštandardnými výhodami, tvrdí Ondruš

Modernizačné dotácie

Férové podmienky

17.5.2025 (SITA.sk) - Konkurencieschopnosť európskych firiem by sa mala hodnotiť podľa pridanej hodnoty, ktorú prinášajú. V rozprave k výročnej správe o pravidlách hospodárskej súťaže v Európskej únii to povedal slovenský europoslanec Branislav Ondruš . Tvrdí, že do popredia by mali byť tlačené tie subjekty, ktoré vytvárajú dobre platené pracovné miesta, garantujú bezpečné a zdravé pracovné prostredie a chránia našu prírodu.„Konkurenčná schopnosť európskych firiem nemá slúžiť na zvyšovanie ziskov nadnárodných korporácií, ale sociálnemu a ekonomickému rozvoju našich regiónov. Som za to, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť našich firiem vo verejnom obstarávaní tým, že uprednostníme podniky, ktoré zamestnávajú našich pracujúcich, vrátane znevýhodnených ľudí, či tie, ktoré majú podpísanú kolektívnu zmluvu a garantujú zamestnancom výhody nad rámec zákonných povinností,“ uviedol Ondruš. Podporuje investičné modernizačné dotácie európskym firmám, ale s podmienkou využitia časti ich ziskov na sociálnu politiku pre zamestnancov.„Odmietam, aby konkurencieschopnosť korporácií platili pracujúci zhoršeným platmi, oslabením ich práv, núteným živnosťami či zneužívaním ich daní na dotácie, ktoré súkromné firmy budú premieňať na astronomické zisky a tie navyše vyvážať do daňových rajov.“ Ondruš zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť európskych podnikov musí slúžiť ich zamestnancom.„A ak sa teda bavíme ako zvýšiť konkurencieschopnosť firiem, tak jednoducho musíme oceňovať tých, ktorí tie firmy, ktoré sa férovo starajú o svojich zamestnancov, ktoré férovo platia svojich zamestnancov, ktoré vytvárajú pracovné prostredie, v ktorých sa dajú vyvážiť pracovné a rodinné povinnosti.“Práve preto Ondruš navrhuje, aby napríklad v oblasti verejného obstarávania boli povinne uprednostňované firmy, ktoré majú podpísané kolektívne zmluvy.„Som presvedčený, že ak míňame verejné zdroje, tak ich máme míňať tak, aby sa vrátili do rúk pracujúcim, ktorí tie zdroje vytvárajú. Takže konkurencieschopnosť taká, ktorá prospieva pracujúcim a ich rodinám,“ skonštatoval Branislav Ondruš.