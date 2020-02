Uprising 2020: Na festival príde reggae legenda Max Romeo a Roni Size

Prvé mená z programu Uprisingu 2020 sľubujú exkluzívne premiéry, návraty a v neposlednom rade silné a kvalitné koncertné vystúpenia. Na Slovensko sa 28. - 29. augusta vráti legenda reggae Max Romeo a privedie aj svoju nemenej talentovanú dcéru Xanu Romeo, na miesto činu príde späť aj Mungo's HiFi, kultové škótske producentské zoskupenie s Marinou P na mikrofóne, svoje novinky príde prezentovať aj ostrieľaný DJ Vadim. Prvýkrát k nám zavíta mladá jamajská roots reggae speváčka Hempress Sativa a v exkluzívnej show sa predstaví aj veterán dnb a jungle scény Roni Size. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.





Žijúca legenda a autor niekoľkých svetových reggae evergreenov Max Romeo sa vráti na Slovensko po ôsmich rokoch. Tie strávil nielen v štúdiu, ale aj na koncertných pódiách, na ktorých čoraz častejšie vystupuje aj so svojou najmladšou dcérou Xanou Romeo. Mladá speváčka zdedila po svojom slávnom otcovi nadanie vyrozprávať vo svojich piesňach príbehy, ktoré rovnako silno rezonujú v generácii jej rovesníkov.Ďalším, nemenej rozpoznateľným hlasom disponuje aj Jamajčanka Hempress Sativa. S koreňmi hlboko v rastafariánskej kultúre si táto umelkyňa veľmi skoro získala pozornosť nielen na domácej pôde. Jej charizma na pódiu a nadanie spájať roots reggae s aktuálnymi hudobnými trendmi zaslúžene posúva jamajskú hudobnú scénu dopredu.Z britských ostrovov zavítajú späť aj legendy soundsystémovej kultúry Mungo's HiFi. Škótski selektori a producenti predvedú svoj tradičný tanečný a dunivý mix ska, reggae, dancehallu aj britského dubstepu a bassmusic. O support sa tento rok postará francúzska speváčka Marina P, ktorá zaslúžene patrí medzi jeden z top hlasov európskej dub soundsystémovej scény. Program trinásteho ročníka doplní aj uznávaný a inovatívny DJ Vadim, ktorý príde predstaviť svoje nové projekty hneď s dvoma talentovanými MCs.Posledným ohláseným menom je producent, DJ, vydavateľ a veterán UK bassmusic Roni Size. Po viac ako 30 rokoch na scéne, počas ktorých vyniesol drum'n'bass vysoko do hudobných rebríčkov a do pozornosti širokej verejnosti, sa z Roniho stalo etablované meno, ktoré vo svojich produkciách čerpá zo svojej hudobnej minulosti a pritom jeho zvuk ostáva stále aktuálny a relevantný.Veľkou zmenou pre Uprising 2020 je aj koncom roka avizovaná zmena spôsobu predaja lístkov. Organizátori budú postupne prinášať dizajnové limitované edície vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť priamo cez web www.uprising.sk. Tú prvú, venovanú 30. výročiu Nežnej revolúcie, je možné zakúpiť do 5. februára. Po tomto termíne budú vstupenky nahradené novou 'limitkou'.