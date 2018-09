Úrad jadrového dozoru sleduje proces výstavby Mochoviec

Ilustračné foto, Mochovce. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 7. septembra (TASR) - Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR detailne sleduje proces výstavby blokov tri a štyri v jadrovej elektrárni Mochovce (EMO34) a od začiatku vykonáva kontrolné činnosti na stavbe. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.Na stavbe EMO je podľa nej permanentne päť lokalitných inšpektorov a projektu sa venuje 50 ďalších inšpektorov ÚJD SR s primeranou externou podporou.priblížila.Upozornila, že na každej stavbe, zvlášť na projekte takých rozmerov, ako je výstavba jadrových elektrární, sa objavujú nedostatky. To však nie je dôvod stavbu zastaviť.upozornila.Inšpektori ÚJD SR podľa Vachovej priebežne kontrolujú a preverujú celý proces. Prerušenie správneho konania vo veci prípravy uvádzania jadrového zariadenia EMO 34 do prevádzky v auguste minulého roku bolo podľa nej krokom, ktorým úrad reagoval na nedostatky v predloženej dokumentácii a nedostatočný stav pripravenosti jadrového zariadenia na vykonanie požadovaných skúšok. Spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), a. s., postupne predkladá požadovanú dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. Pre pokračovanie v správnom konaní je potrebné aj dosiahnutie primeranej pripravenosti zariadenia.Podčiarkla, že po vyhodnotení ÚJD SR oznámi pokračovanie správneho konania vo veci vydania povolenia na uvádzanie zariadenia EMO 34 do prevádzky. Uvádzanie do prevádzky sa začína zavezením jadrového paliva. "V prípade akýchkoľvek pochybností o pripravenosti zariadenia na uvádzanie do prevádzky nebude prevádzkovateľovi umožnené jadrové palivo zaviezť," ubezpečila.poznamenala.V súvislosti s požiadavkou pozvať medzinárodné misie podľa nej SE informovali úrad, že medzinárodná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO) sa bude konať počas tzv. horúcej hydroskúšky na treťom bloku EMO. Cieľom misie je preveriť komplexnú pripravenosť bloku na uvádzanie do prevádzky. V roku 2019 sa predpokladá rovnaká misia na štvrtom bloku EMO.Vachová doplnila, že SE tiež indikovali zámer pozvať misiu OSART (Operational Safety Review Team, misia organizovaná MAAE) počas skúšobnej prevádzky štvrtého bloku EMO. Uvedená misia bude pozvaná na preskúmanie prevádzky všetkých štyroch pracujúcich blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Misia sa pozýva na žiadosť prevádzkovateľa, čiže SE. ÚJD SR ako kompetentná lokálna autorita zabezpečuje zaslanie žiadosti do MAAE.dodala Vachová.