Pondelok 15.9.2025
Meniny má Jolana
Denník - Správy
Úrad komisára pre deti organizoval Letnú školu mladých lídrov, pracovali na Vízii Slovenska
Mládežníci sa počas Letnej školy mladých lídrov, ktorú organizoval úrad detského ombusmana koncom augusta, venovali tvorbe Vízie Slovenska pre mladých ľudí, pričom pomenovali hlavné problémy svojich ...
15.9.2025 (SITA.sk) - Mládežníci sa počas Letnej školy mladých lídrov, ktorú organizoval úrad detského ombusmana koncom augusta, venovali tvorbe Vízie Slovenska pre mladých ľudí, pričom pomenovali hlavné problémy svojich rovesníkov a navrhli prvé riešenia, ktoré budú predmetom ďalších diskusií.
Na podujatí sa zúčastnili mladí ľudia do 18 rokov z rôznych prostredí Slovenska, vrátane detí z Mládežníckeho parlamentu pri Úrade komisára pre deti (UKPD), alternatívnej starostlivosti, marginalizovaných skupín a ukrajinskí študenti, ktorí na Slovensko prišli v dôsledku vojnového konfliktu. Finálny dokument vízie bude predstavený v októbri na zasadnutí Mládežníckeho parlamentu pri Úrade komisára pre deti.
Mládežnícky parlament pri UKPD sa zameral na duševné zdravie a bezpečnosť detí a mládeže. Navrhujú podporu výchovných centier, benefity pre zamestnávateľov na rodinné programy, povinnú psychologickú pomoc pri rozvodoch a posilnenie policajných kontrol. Tiež zdôraznili potrebu osvety rodičov o digitálnych technológiách a navrhli vyučovanie sebaobrany a krízovej komunikácie v školách.
Marginalizované skupiny, najmä rómska menšina, upozornili na generačnú chudobu, problémy s odpadmi a prístupom k pitnej vode, záškoláctvo a zhoršenú dochádzku do škôl. Navrhujú dôveryhodnú psychologickú pomoc mimo zariadení a povinné testy emocionálnej inteligencie pre zamestnancov v ústavnej starostlivosti.
Tretia skupina sa venovala závislostiam, kde mladí ľudia navrhujú obmedzenie predaja nikotínových výrobkov s príchuťami, povinné prednášky o závislostiach už od 5. ročníka ZŠ, spoluprácu so športovcami a prísnejšiu reguláciu prístupu k rizikovým obsahom, vrátane hazardu a pornografie.
Štvrtá skupina zdôraznila potrebu zvýšiť povedomie o Úrade komisára pre deti, detských právach a zapojení študentov do verejného života. Navrhujú motiváciu stredoškolákov k dobrovoľníctvu a upozornili na negatívny vplyv dezinformácií a cieleného vytvárania negatívneho obrazu krajiny na duševné zdravie.
Ukrajinskí študenti poukázali na problémy s dostupnosťou miest v školách a internátoch, komplikácie s cudzineckou políciou a potrebu zjednodušenia prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Komisár pre deti Jozef Mikloško zhrnul, že Vízia Slovenska od mladých ľudí je témou roka 2026 a je dôležitým impulzom pre všetkých dospelých. „Ukazuje nielen to, ako deti a mládež vidí našu krajinu, ale aj to, čo považujú za podstatné, aby tu chceli a vedeli žiť, pracovať a zakladať si v budúcnosti rodiny a aby neutekali do zahraničia. Domov je tam, kde si ho budujeme a na to potrebujeme rešpekt a vypočutie. Preto chcem vedieť, kde vidia priestor na zmenu. Úlohou všetkých dospelých je počúvať ich a vytvárať podmienky na to, aby sa ich nápady pretavili do reality, ktorú žijú. A toto je misia moja aj úradu komisára pre deti,“ doplnil Mikloško.
Duševné zdravie aj závislosti
Impulz pre dospelých
Komisár pre deti Jozef Mikloško zhrnul, že Vízia Slovenska od mladých ľudí je témou roka 2026 a je dôležitým impulzom pre všetkých dospelých. „Ukazuje nielen to, ako deti a mládež vidí našu krajinu, ale aj to, čo považujú za podstatné, aby tu chceli a vedeli žiť, pracovať a zakladať si v budúcnosti rodiny a aby neutekali do zahraničia. Domov je tam, kde si ho budujeme a na to potrebujeme rešpekt a vypočutie. Preto chcem vedieť, kde vidia priestor na zmenu. Úlohou všetkých dospelých je počúvať ich a vytvárať podmienky na to, aby sa ich nápady pretavili do reality, ktorú žijú. A toto je misia moja aj úradu komisára pre deti,“ doplnil Mikloško.
