Pondelok 15.9.2025
Meniny má Jolana
Denník - Správy
15. septembra 2025
Októbrový Seniorfest prinesie do Petržalky desiatky podujatí, na väčšinu z nich bude bezplatný vstup
Bratislavská Petržalka pripravuje už 18. ročník série podujatí pre seniorov s názvom Petržalský Seniorfest 2025. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, ...
15.9.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka pripravuje už 18. ročník série podujatí pre seniorov s názvom Petržalský Seniorfest 2025. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, október - mesiac úcty k starším sa bude niesť v znamení prednášok, hudobných i divadelných vystúpení, športových súťaží aj tvorivých dielní. Program sa začne 1. októbra a potrvá až do 30. októbra.
Petržalka celoročne podporuje seniorov formou sociálnej pomoci, ale aj kultúrneho a športového vyžitia. Seniorfest je jedným z tradičných podujatí, ktoré samospráva organizuje v snahe zapájať seniorov do spoločenského diania v mestskej časti. Aj v tomto roku sa koná počas októbra, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na väčšinu z nich je aj vďaka podpore miestnej samosprávy vstup bezplatný.
Séria aktivít bude počas takmer piatich týždňov prebiehať na rôznych miestach, prioritne v DK Zrkadlový háj, DK Lúky, Cik Cak Centre, seniorských denných centrách, Petržalskej klubovni aktívnych seniorov a v pobočkách Miestnej knižnice Petržalka. „V programe nebude chýbať už tradičné podujatie Jablkové hodovanie, ktoré sa uskutoční na Námestí Republiky, 4. októbra od 13:00 do 19:00, pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka,“ priblížila hovorkyňa.
Súčasťou programu budú hudobné a folklórne vystúpenia, ale aj súťažno-tvorivé dielne pre deti, stánky s občerstvením a handmade výrobkami. Kompletný program Petržalského Seniorfestu 2025 je dostupný na webovej stránke mestskej časti.
Zdroj: SITA.sk - Októbrový Seniorfest prinesie do Petržalky desiatky podujatí, na väčšinu z nich bude bezplatný vstup © SITA Všetky práva vyhradené.
