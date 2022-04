Úrad komisára pre utečencov pri OSN ocenil aktivity Slovenska pri zvládaní utečeneckej krízy

Otvorenie kancelárie UNHCR na Slovensku

Zlepšenie spolupráce so samosprávami a neziskovkami

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad vysokého komisára pre utečencov pri Organizácii Spojených národov (OSN) ocenil aktivity Slovenska pri zvládaní utečeneckej krízy. Zástupkyňa vysokého komisára pre utečencov pri OSN (UNHCR) Kelly T. Clements na stretnutí na pôde Ministerstva vnútra SR (MV SR) so štátnym tajomníkom rezortu Vendelínom Leitnerom tiež ocenila rýchle aktivovanie možnosti udelenia štatútu dočasného útočiska, dokonca pred usmernením Európskej komisie. Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru MV SR doplnila, že zástupkyňa pri celkovom zhodnotení konštatovala, že z krajín v prvej línii je aktivita Slovenska vo všetkých oblastiach zvládania utečeneckej krízy najlepšia.Partneri na stretnutí diskutovali aj o možnosti využitia mechanizmov Úradu vysokého komisára pre utečencov pri OSN na zefektívnenie a uľahčenie zvládania utečeneckej krízy súvisiacej s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Malo by ísť o pomoc v štyroch hlavných oblastiach: humanita, repatriácia, integrácia a hotovostná podpora pre odídencov. Rýchlemu zavedeniu má pomôcť aj zriadenie pracoviska UNHCR v Bratislave a Košiciach.Leitner verí, že otvorenie novej kancelárie UNHCR na území Slovenska značne zvýši kvalitu života utečencom z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na slovenskom území. „Podľa našich informácií je veľa Ukrajincov odhodlaných sa čo najskôr vrátiť na Ukrajinu, a preto je potrebné zabezpečiť dočasnú aj dlhodobú pomoc v prípade, ak návraty na ich rodné územie nebudú naďalej možné,“ podotkol.Po skončení stretnutia sa Leitner spolu so zástupkyňou presunuli do veľkokapacitného centra v Bratislave, kde jej predstavili proces registrácie pri žiadaní o dočasné útočisko, možnosti ubytovania, požiadania o dávky v hmotnej núdzi a ďalšie služby, ktoré sú v týchto veľkokapacitných centrách k dispozícii. Clements podľa Tuchyňovej tiež ocenila súčinnosť štátu, samospráv a dobrovoľníkov. Štátny tajomník zhodnotil, že po dvoch mesiacoch od vypuknutia konfliktu sa zdá byť práve spolupráca medzi rôznymi sektormi najefektívnejšou.„Hľadáme riešenia pre zlepšenie spolupráce so samosprávami a neziskovými organizáciami, pretože práve v takýto situáciách si uvedomujeme, že takáto synergia je kľúčová pre zvládanie akejkoľvek krízy,“ povedal.