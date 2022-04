Rusi pokračujú v bombardovaní oceliarne v Mariupole, na Ukrajine používali mobilné krematóriá

22.4.2022 - Ruské sily pokračujú v bombardovaní oceliarne Azovstaľ v ukrajinskom meste Mariupoľ, kde sa nachádzajú ukrajinskí vojaci. Agentúre AP to povedal poradca tamojšieho starostu Petro Andriuščenko.Rusi tam podľa neho každý deň zhodia niekoľko bômb, napriek „falošným sľubom, že sa obrancov nedotknú“. „Boje, ostreľovanie, bombardovanie neprestávajú,“ dodal. Azovstaľ je poslednou baštou ukrajinských síl v Mariupole, kde Rusi tento týždeň vyhlásili víťazstvo. Ukrajinské úrady odhadujú, že sa spolu s bojovníkmi v oceliarni skrýva zhruba tisíc civilistov.Deň po tom, čo satelitné snímky odhalili, že pri Mariupole sú pravdepodobne masové hroby, Andriuščenko povedal, že miestni obyvatelia hlásili, že ruské sily používali na dvoch miestach mobilné krematóriá. Pôvodné odhady hovoria o tom, že v masových hroboch sa môže nachádzať do 9 000 tiel. Podľa Andriuščenka to môže byť aj viac.