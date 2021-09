Úrad na ochranu oznamovateľov začne prijímať aj podnety od verejnosti, ľudia môžu požiadať tiež o radu

Oznamovatelia môžu požiadať o ochranu

Úrad zvýši počet zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 2. septembra prijíma podnety o nekalých praktikách od verejnosti. Informovala o tom Natália Pindrochová poverená riadením Odboru prevencie a komunikácie.Doplnila, že okrem prijímania podnetov bude úrad poskytovať aj poradenstvo v tejto oblasti. Podnety bude možné oznámiť cez kontaktný formulár na jeho dočasnej webovej stránke www.oznamovatelia.sk. Pracovníci úradu budú poskytovať poradenstvo na bezplatnej linke 0800 221 213 od utorka do štvrtka v čase od 9:00 do 12:00.„Vnímame skepsu v spoločnosti ohľadne nastoľovania spravodlivosti v krajine. Radi by sme však ľudí povzbudili, aby sa nenechali demotivovať, nevzdávali boj jednotlivca a oznamovali korupčné a iné nekalé praktiky,“ povedala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová . Podľa nej len tak je možné dosiahnuť postupnú zmenu v spoločnosti.Ako poznamenala Pindrochová, hlavnou misiou úradu je chrániť poctivých a odvážnych oznamovateľov, ktorí nahlásia nezákonnú činnosť a čelia tak odvete zo strany zamestnávateľa. Môže im nielen poskytnúť rady, ale tiež ich sprevádzať procesom oznámenia vrátane podania trestného oznámenia a konania pred súdom.Pindrochová priblížila, že zo zákona môžu oznamovatelia pri podávaní trestného oznámenia požiadať prokuratúru o udelenie statusu chráneného oznamovateľa, o ktorom prokurátor informuje zamestnávateľa.„V takom prípade musí výpoveď zo zamestnania vopred odobriť úrad. Ak už oznamovateľ výpoveď dostal, Úrad na ochranu oznamovateľov má právomoc pozastaviť jej účinnosť, ak ho o to oznamovateľ do 15 dní požiada,“ vysvetlila.Zo štatistík Inšpektorátu práce a prokuratúry vyplýva, že od roku 2015, keď začal platiť zákon o ochrane oznamovateľov, bola ochrana udelená v 77 prípadoch. Ľudia ochranu žiadali najmä v súvislosti s porušovaním Zákonníka práce a len vo výnimočných prípadoch pri odhaľovaní korupcie.Podľa prieskumu Transparency International Slovensko z júna 2021 by sa proti nekalým praktikám v zamestnaní bolo ochotných ozvať 32 zo 100 Slovákov.Úrad plánuje najbližší rok zvýšiť povedomie o svojej existencii a možnostiach ochrany oznamovateľov. Zároveň bude povzbudzovať ľudí, aby oznámili korupciu a iné závažné nekalé praktiky, ktoré sa dejú na ich pracovisku.Poskytne tiež vzdelávanie a poradenstvo aj zamestnávateľom pri vhodnom nastavení interného systému oznamovania a preverovania nekalých praktík. „Vnútorné prešetrovanie oznámení môže firmám pomôcť odstraňovať toxické praktiky v ich vlastných radoch a v niektorých prípadoch tak ochrániť aj vlastné zdroje,“ poznamenala Pindrochová.Na úrade by malo pracovať 21 zamestnancov v rámci troch odborov – právny odbor, odbor prevencie a komunikácie a odbor riadenia a správy. V súčasnosti má úrad jedenásť pracovníkov, no v priebehu októbra a novembra jeho rady doplnia zvyšní zamestnanci.