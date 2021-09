Túžite po ekologickej domácnosti? Žiaden problém

Stačí sa pozrieť na klimatické zmeny, ktoré sú spôsobené v dôsledku netolerantného správania sa ľudí k našej planéte. Našťastie nie je všetkým dňom koniec. Skvelou správou je, že aj my svojím správaním môžeme prispieť k zlepšeniu, a to nie málo.

Na detailoch záleží

Na to, aby ste zlepšili k lepšiemu naše životné prostredie pritom vôbec nemusíte doma robiť žiadne radikálne zmeny. Už aj drobnosti sa dokážu pozitívnym spôsobom podpísať na zlepšení stavu našej planéty. Začať pritom môžete pokojne u vás doma napríklad aj tým, že si zvolíte produkty s označením eko a vedzte, že na trhu je ich nespočetne veľa. Dokonca sa ani nenazdáte a ekologické upratovanie nebude vôbec ničím náročným, ba práve naopak.

Ceny v porovnaní s klasickými čistiacimi prostriedkami sú takmer identické, výhodou je však to, že eco produkty neobsahujú žiadne alergény ani chemické látky, ktoré nepriaznivo vplývajú nielen na vašu pokožku, ale aj na samotnú planétu. Ak sa bojíte, že takéto prírodné produkty nie sú až tak účinné ako tie klasické, boli by ste naozaj veľmi prekvapení. Pravdou je, že napriek tomu, že sú tieto produkty vyrobené čisto z prírodných zdrojov, fungujú naozaj výborne. Tak čo, páči sa vám upratovanie bez chémie?

Okrem ekologických prípravkov na upratovanie však môžete siahnuť aj po eko kozmetike a veľmi obľúbené je v poslednej dobe aj oblečenie z trvalo udržateľných materiálov či jeho nakupovanie z druhej ruky. Ako vidíte, šetriť prírodu sa dá mnohými spôsobmi a naozaj aj pri tých najobyčajnejších činnostiach. Poďme sa spolu pozrieť na to, aké ďalšie možnosti máme.

Elektrina

Šetriť samozrejme môžete aj pri mnohých ďalších bežných činnostiach, a teda napríklad aj tým, že kontrolovať, koľko elektrickej energie miniete. Majte na pamäti, že čím menej ňou budete plytvať, tým viac budete šetriť našu planétu. Staviť môžete napríklad na LED žiarovky, ktoré by mali nahradiť tie klasické. Zhasínať pritom nezabúdajte vždy, keď opustíte miestnosť a to isté platí aj o televízore, ktorý je neraz pustený celkom zbytočne. Viac môžete začať využívať napríklad aj umývačku riadu, ktorú ideálne využívajte práve v ECO režime. Možno ste to nevedeli, ale ušetriť môžete napríklad aj kúpou elektrických spotrebičov, ktoré majú energetickú triedu A+ a vyššie. Klasické baterky môžete nahradiť tými, ktoré sa dajú opätovne nabiť.

Voda

Ušetriť prírodu tiež môžete aj tak, že začnete zbytočne plytvať jej zdrojmi, a teda aj vodou. Šetrenie vodou je pritom oveľa jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Stačí napríklad, keď si k sprche zaobstaráte šetrnú sprchovaciu hlavicu. Vodu tiež môžete medzi pauzami na holenie či umývanie vlasov vypínať a to isté by ste mohli robiť aj pri umývaní zubov. Pozor si dajte aj na kvapkajúce kohútiky či pretekajúcu toaletu.

Majitelia záhrad zas môžu využívať dažďovú vodu, ktorá je vhodná napríklad na polievanie záhrady či splachovanie toalety.

Triedenie odpadu

Na záver nesmieme zabudnúť ani na separovanie odpadu. Ľudia tvoria čoraz viac odpadu, čím trpí najmä životné prostredie. Vďaka správnemu separovaniu však vieme dať mnohým odpadkom druhú šancu. Prečo je teda separovanie tak veľmi dôležité?