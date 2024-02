Úrad OSN pre palestínskych utečencov obvinil Izrael z útoku na konvoj s potravinami

Nikto nebol zranený

Pozastavili financovanie

5.2.2024 (SITA.sk) - Riaditeľ Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) obvinil izraelské námorníctvo z toho, že zasiahlo humanitárny konvoj s potravinami pre severné Pásmo Gazy.Thomas White na platforme X napísal, že konvoj v pondelok čakal na to, aby mohol ísť do severného Pásma Gazy, keď ho zasiahla paľba izraelského námorníctva.Zverejnil aj fotografie nákladného auta zaparkovaného pri ceste s poškodeným nákladom. Izraelská armáda zatiaľ uviedla, že incident prešetruje.Juliette Touma z komunikačného odboru UNRWA uviedla, že pri útoku v centrálnom Pásme Gazy nikto neutrpel zranenia.OSN tvrdí, že má v dôsledku bojov problémy s vyslaním pomoci do severného Pásma Gazy, kde útočil Izrael v prvých týždňoch vojny.Pondelňajší incident sa stal po tom, čo viac ako desiatka krajín vrátane USA oznámila, že pozastaví financovanie UNRWA pre izraelské obvinenia, že 12 z jej 13-tisíc zamestnancov v Pásme Gazy sa zúčastnilo 7. októbra na útokoch militantov proti Izraelu, ktoré rozpútali vojnu.