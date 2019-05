Úrad práce podáva na svojho bývalého zamestnaca trestné oznámenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podáva na svojho bývalého zamestnanca Juraja Š. trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Rozhodlo sa tak po medializácii informácie, že by bývalý úradník mohol byť zapojený do kauzy sledovania novinárov. Informovala o tom hovorkyňa ústredia Jana Lukáčová.dodala Lukáčová.Bývalý riaditeľ odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok ÚPSVaR mal pred pár rokmi poslať sociálnu kontrolu do domu novinárky Moniky Tódovej. V pondelok (27. 5.) o tom informovali Denník N a televízia Markíza. Podľa Markízy sa mal k činu priznať.