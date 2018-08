Úrad pre informatizáciu spolu so ZMOS informujú o portále OverSi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. augusta (TASR) - Mestá a obce oslovujú Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) s informáciou o možnosti implementácie do portálu www.oversi.gov.sk. Školenia k portálu už začali. Médiá o tom v pondelok informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.Od 1. septembra si orgány verejnej moci výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva vyhľadajú v Centrálnom systéme referenčných údajov alebo na portáli www.oversi.gov.sk z dielne ÚPVII, ktorý pomôže dodržiavať zákon proti byrokracii najmä menším orgánom verejnej moci.uviedol vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).Z pohľadu samospráv je OverSi výborný nástroj, najmä pre tých zhruba 830 miest a obcí, ktoré princíp jedenkrát a dosť nemajú vyriešený prostredníctvom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (DCOM) a ich dodávateľ informačného systému im to nezabezpečuje, povedal výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Dodal, že v DCOM je približne 2100 obcí a miest.Vicepremiér k tomu uviedol, že samosprávy mimo DCOM oslovili úrad prostredníctvom správ do elektronických schránok. V spolupráci so ZMOS si dali za cieľ, aby sa informácia o možnosti získavania výpisov z OverSi dostala ku všetkým obciam a mestám, a aj miestna samospráva mala vytvorené podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii, dodal Raši.Zamestnanci úradu vicepremiéra navštívili približne 65 orgánov verejnej moci, ktorým odprezentovali možnosti bezplatného využívania OverSi, uzavrel odbor.