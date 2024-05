Úrad pre verejné obstarávanie dostane nového podpredsedu, so špeciálnym tímom budú dohliadať výhradne na veľké zákazky (foto)

Špeciálny tím pre strategické investície

27.5.2024 (SITA.sk) - Na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) pribudne nový podpredseda. Bude sa venovať iba významným investíciám strategického významu, teda stavbám vo verejnom záujme nad 50 miliónov eur. Ide o jednu zo zásadných zmien, ktorú umožňuje zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície.Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková potvrdila, že budúci podpredseda ÚVO si vytvorí tím špeciálne pre strategické investície.„Tým pádom by malo prísť k urýchleniu procesov a hlavne k profesionalizácii ľudí, ktorí sa budú venovať len strategicky významným projektom,“ povedala v pondelok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva Denisa Žiláková.Ako agentúra SITA informovala, Národná rada SR opätovne prerokuje zákon o strategických investíciách na júnovej schôdzi. Prezidentka SR Zuzana Čaputová tento zákon nedávno vetovala pre viaceré výhrady k jeho súladu s Ústavou SR, najmä z dôvodu možného ohrozenia práva vlastníkov nehnuteľností. Preto navrhla poslancom pri opakovanom hlasovaní zákon odmietnuť ako celok.Predseda ÚVO Peter Kubovič v súvislosti s novým postom podpredsedu úradu pre strategické investície informoval, že majú veľké očakávania, ako bude v tomto systéme fungovať a koľko ľudí sa bude venovať strategickým zákazkám.„Koľko zoberieme napríklad z oblasti zdravotníctva alebo z ľudí, ktorí sa venujú naprieč námietkam a budú sa venovať strategickej agende. Alebo či prídu so strategickým podpredsedom aj ďalší profesionáli, ktorí obohatia rady Úradu pre verejné obstarávanie a posilnia kapacity,“ poznamenal predseda ÚVO.Poslanci v júni prerokujú v druhom čítaní novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má byť po schválení účinná od 1. júla. Jednou z najväčších navrhovaných zmien je zjednodušenie stavebných zákaziek do 800-tisíc eur. „Tieto zákazky by podľa návrhu nemali byť zverejňované,“ uviedol Peter Kubovič.Pri stavebných zákazkáchpo novom nebude možné podávať námietky. Podľa štatistiky za minulý rok v tomto rozsahu úrad dostal 19 námietok. „Za rok 2023 sme dostali 310 námietok, pritom 66 boli námietky na stavebné práce,“ priblížil šéf úradu celkový počet námietok.Vybavenie jednej námietky na prvom stupni trvá priemerne 41 dní. Predseda úradu v rámci druhého stupňa rozhodoval v deviatich konaniach, pričom odvolacie alebo rozkladové konanie trvá v priemere 250 dní.Neúspešní navrhovatelia sa môžu odvolať na súdy so žiadosťou preskúmať zákonnosť rozhodnutia ÚVO. „Priemerná dĺžka trvania prvostupňového súdneho konania v oblasti verejného obstarávania je 3,1 roka. Keď to spojíme s možnosťou podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd, to trvá priemerne 2,5 roka,“ upozornil Peter Kubovič.Od roku 2022 doteraz ide o 45 súdnych konaní o zákazkách a zatiaľ ani v jednom nie je rozhodnuté. Podľa predsedu úradu sa treba zamyslieť aj nad revíznym systémom verejného obstarávania.Slovensko je spolu s Českom medzi poslednými členskými krajinami Európskej únie s dvojstupňovým alebo dvojinštančným konaním v tejto oblasti.„Priestoru na zefektívňovanie je stále dosť,“ tvrdí. ÚVO má na kontrolu zákaziek 39 zamestnancov, na námietky 23 a na druhom stupni 16. Na kontrolu zákaziek z nových eurofondov mal mať 155 ľudí, pričom z ministerstiev malo prejsť na úrad viac ako sto zamestnancov, ale prišlo iba desať. „Máme tam obsadených 30 zamestnaneckých miest,“ dodal predseda úradu.