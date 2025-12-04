|
Štvrtok 4.12.2025
Meniny má Barbora
Archív správ
|
|
04. decembra 2025
Úrad pre verejné obstarávanie robil sympózium v priestoroch dodávateľa, ktorému pomohol vyhrať spory
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) usporiadal v októbri 2025 sympózium vo Voderadoch, v priestoroch prepojených na firmu Meditrade. Tá istá firma má na úrade tri spory o takmer dva milióny eur. V dvoch ...
4.12.2025 (SITA.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) usporiadal v októbri 2025 sympózium vo Voderadoch, v priestoroch prepojených na firmu Meditrade. Tá istá firma má na úrade tri spory o takmer dva milióny eur. V dvoch prípadoch jej pomohol expert. V treťom úradníci ÚVO firme nedali za pravdu – ale podľa zdroja, ktorý nechce byť menovaný, predseda úradu ich rozhodnutie zmenil a vyhovel Meditrade.
Kto je Meditrade a prečo je tento prípad prinajmenšom zaujímavý? Za prvé, patrí medzi veľkých dodávateľov zdravotníckej techniky na Slovensku. Za druhé, v roku 2025 mal na Úrade pre verejné obstarávanie hneď tri námietkové konania týkajúce sa dodávky CT prístrojov za milióny eur.
Prvý prípad sa týkal Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá vylúčila ponuku Meditrade pre nesplnenie technického parametra. Firma namietala a tak ÚVO potreboval odborné posúdenie. V polovici septembra tohto roka preto oslovil Martina Smatanu, experta na zdravotnícku techniku.
O týždeň neskôr Smatana dodal opozitné stanovisko, a teda, že Meditrade má pravdu. Jednalo sa o parameter, ktorý mal byť zastaraný a riešenie spomínanej firmy je podľa neho ekvivalentné. Úrad po tomto názore vyhovel námietkam a zmenil svoj názor. Nemocnica musela následne zaradiť ponuku Meditrade späť do súťaže a zaplatiť 398 eur za expertízu.
Druhý prípad v Košiciach začal rovnako. Univerzitná nemocnica vylúčila ponuku Meditrade, pričom sa jednalo o zákazku za 1,8 milióna eur.
Firma sa však opäť bránila námietkami a tak, keďže bol potrebný názor experta, v polovici augusta 2025 oslovil ÚVO zasa Martina Smatanu. Ten vypracoval 42-stranový posudok s rovnakým záverom k akému prišiel v bratislavskej nemocnici: Meditrade má pravdu.
Ale tentoraz to nedopadlo pre spoločnosť pozitívne.
Pätnásteho júla 2025 úrad námietky Meditrade zamietol. Úradníci ÚVO dali za pravdu nemocnici. Meditrade prehralo. Firma sa však nevzdala. Podľa mojich informácii tridsiateho októbra podala podnet priamo na predsedu ÚVO – Petra Kuboviča. Žiadala preskúmať rozhodnutie úradu. A predseda vyhovel.
Prvého decembra 2025 zmenil rozhodnutie svojich úradníkov. Nariadil nemocnici zrušiť vylúčenie ponuky Meditrade a zaradiť ju späť do procesu. Nemocnica musela zaplatiť 415 eur za expertízu.
Medzi tým, 13. a 14. októbra 2025, usporiadal Úrad pre verejné obstarávanie sympózium vo Voderadoch. Priestory sú prepojené s firmou Meditrade, ktorá má na úrade tri spory o milióny eur. Pravdupovediac viac ako prepojené. Majiteľ nehnuteľnosti aj spoločnosti je ten istý, Pavol Bohdal.
Hovorca úradu Michal Dzurjanin vysvetľuje výber priestorov praktickými dôvodmi: "Sympózium organizoval ÚVO na základe výberu vhodných priestorov z hľadiska prezentácie Slovenska pred zahraničnými účastníkmi a dobrej dostupnosti z Bratislavy. Vlastnícke vzťahy vyhodnotil špecializovaný útvar ako nerizikové." Úrad teda o prepojení vedel. Nevidel v tom problém.
V rozhodnutí, z 1. decembra predseda Peter Kubovič ostro kritizoval postup košickej nemocnice. Vytýkal jej, že technický parameter nebol zadefinovaný jasno.
Nemocnica požadovala "tepelnú kapacitu anódy" minimálne 7,5 MHU. Meditrade ponúklo hodnotu 33 MHU – ale išlo o "efektívnu hodnotu" pri zohľadnení chladenia. Nominálna hodnota bez chladenia bola len 4,2 MHU. Predseda konštatoval: Nemocnica nešpecifikovala, či požaduje nominálnu alebo efektívnu hodnotu. "Neurčitosť je rozhodná pre právne posúdenie," uviedol.
Zároveň kritizoval samotný úrad. Poukázal na rozpor medzi košickým a bratislavským prípadom. V Bratislave úrad ekvivalent pripustil, v Košiciach nie. "Záver o neprípustnosti považujem za právne neudržateľný," napísal predseda.
Ako úrad preveruje, či expert nemá konflikt záujmov? Spoľahne sa na jeho čestné vyhlásenie. "Každý odborník poskytuje úradu čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, či je alebo nie je v konflikte záujmov," vysvetľuje hovorca ÚVO Michal Dzurjanin. Martin Smatana totiž vyhlásil, že nie je v konflikte záujmov so žiadnym zo subjektov vrátane Meditrade. To úradu stačilo. Zákon o verejnom obstarávaní zároveň neustanovuje žiadne pravidlá pre výber experta. "Preto je jeho výber plne v kompetencii a na úvahe úradu," dodáva Dzurjanin.
Podľa zistení denníka Postoj má Martin Smatana väzby na lobistické aktivity. To vyvoláva otázky o jeho nestrannosti pri vypracovaní stanovísk pre ÚVO. Na otázky týkajúce sa týchto konaní spoločnos Meditrade ani po týždni neodpovedala, hoci otázky jej boli doručené.
Prípad ukazuje na prepojenia, ktoré vyvolávajú otázky. Firma dodáva techniku za stovky tisíc eur. Predseda úradu organizuje sympóziá v priestoroch prepojených na túto firmu. Keď úradníci úradu firme nedajú za pravdu, predseda ich rozhodnutie zmení v jej prospech. A ešte, expert s lobistickými väzbami robí hodnotenia pre veľkú firmu dodávajúcu zdravotnícku techniku a úrad sa spoľahol len na jeho čestné vyhlásenie.
Prečo štátny úrad organizuje sympóziá v priestoroch prepojených na firmu, o ktorej rozhoduje a ktorá tam má spory o milióny?
Prečo predseda úradu zmení rozhodnutie svojich úradníkov v prospech firmy, ktorá poskytuje priestory na podujatia úradu?
Prečo úrad považuje čestné vyhlásenie za dostatočnú poistku proti konfliktu záujmov?
Tento prípad ukazuje hlbší problém slovenského verejného obstarávania. Zákon dáva predsedovi úradu voľnú ruku pri preskúmaní rozhodnutí. Zákon dáva úradu voľnú ruku pri výbere expertov. Neexistuje zoznam kvalifikovaných osôb. Niet transparentného procesu.
Výsledok? Expert môže vypracovať stanovisko pre firmu. Predseda môže zmeniť rozhodnutie svojich úradníkov v prospech tej istej firmy. O mesiac úrad organizuje sympózium v priestoroch tej firmy. A nikto v tom nevidí problém.
V prostredí, kde sa rozhoduje o miliónoch eur verejných peňazí, nestačí byť formálne v súlade so zákonom. Dôležitá je aj dôvera verejnosti v nestrannosť procesov. Tá sa pri prípadoch ako je tento rozhodne neposilňuje.
Článok vychádza z rozhodnutí ÚVO
https://www.3miliony.sk/post/urad-pre-verejne-obstaravanie-robil-sympozium-v-priestoroch-dodavatela-ktoremu-pomohol-vyhrat-spory
Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk
Zdroj: SITA.sk - Úrad pre verejné obstarávanie robil sympózium v priestoroch dodávateľa, ktorému pomohol vyhrať spory © SITA Všetky práva vyhradené.
