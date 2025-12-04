Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. decembra 2025

Demisiu Ficovej vlády chcú najviac tridsiatnici, v prieskume prekvapil názor tretiny voličov jednej zo strán koalície


Dve tretiny občanov Slovenska by chceli demisiu súčasnej vlády. Vyplynulo to z prieskumu ...



Zdieľať
678f5b3737aa9422257052 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Dve tretiny občanov Slovenska by chceli demisiu súčasnej vlády. Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO pre reláciu Rozhovory so Šimonom. Prieskumom sa zisťoval názor občanov na to, či by mala vláda Roberta Fica (Smer-SD) podať vzhľadom na vývoj verejných financií demisiu.


Výsledky prieskumu ukázali, že 41,9 percenta dospelých občanov Slovenska si myslia, že by vláda určite mala podať demisiu, ďalších 22,7 percenta si myslí, že by mala.

Opačný názor, a teda, že by vláda určite nemala podať demisiu má 15,5 percenta opýtaných. Ďalších 19,9 percenta opýtaných odpovedala, že by vláda nemala podať demisiu. Agentúra vykonávala prieskum od 10. do 14. novembra na vzorke 1 000 respondentov.

Prieskum priniesol aj prekvapenia


Šimon Žďárský, ktorý spolupracoval na prieskume, priblížil, že podpora demisie opozičnými voličmi nikoho neprekvapuje. Je však podľa neho prekvapením, že si koniec súčasnej vlády želá takmer jedna tretina voličov strany Hlas-SD.

Zaujímavosťou prieskumu je podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa aj to, že dokonca aj medzi voličmi Smeru-SD a Slovenskej národnej strany sa našlo zhodne 12,5 percenta voličov, ktorí by si priali demisiu súčasnej vlády.

Najzhovievavejší sú ľudia nad 60 rokov


Najradikálnejšie sa podľa slov agentúry SCIO k tejto otázke postavila skupina respondentov vo veku 30 až 39 rokov. Demisiu vlády chce až 82,3 percenta respondentov tejto vekovej skupiny. Za demisiu je aj 70,7 percenta vysokoškolsky vzdelaných občanov a 73,1 percenta opýtaných z Trnavského kraja.

Najzhovievavejší boli, naopak, najstarší respondenti vo veku nad 60 rokov, proti demisii vlády je 53,8 percenta z nich. Proti sú aj vo vyššej miere respondenti s maturitným vzdelaním, z ktorých nesúhlas s demisiou vyjadrilo 38,8 percenta. V Žilinskom kraji je 50,3 percenta občanov názoru, že by vláda nemala podať demisiu.


Zdroj: SITA.sk - Demisiu Ficovej vlády chcú najviac tridsiatnici, v prieskume prekvapil názor tretiny voličov jednej zo strán koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demisia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prieskum
