Úrad pre verejné obstarávanie uložil takmer 80-tisícovú pokutu štátnemu podniku, porušil zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní Slovenskému vodohospodárskemu podniku pokutu vo výške viac ako 79-tisíc eur.Štátny podnik totiž odoberal od spoločnosti Slovnaft v období od 5. februára 2020 do 19. februára 2021 motorové palivá, pričom nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.Podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka porušenie zákona jeho úrad konštatoval v prípade 618 faktúr, ktoré kontrolovanému vystavila uvedená spoločnosť po skončení platnosti pôvodnej zmluvy, a to bez verejného obstarávania.Podľa šéfa úradu Miroslava Hliváka štátny podnik so zisteniami súhlasil, preto ÚVO v zmysle zákona znížil pokutu o polovicu. Ako ďalej v pondelok informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková , predmetné rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle úradu.