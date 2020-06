Úrad pre verejné obstarávanie začal prijímať žiadosti od uchádzačov na dve voľné miesta členov Rady

Uchádzači budú hodnotiť projekty

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Dve voľné miesta členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), menovaných vládou, majú obsadiť vybraní záujemcovia na základe transparentného výberového konania. Návrhy alebo prihlášky na kandidátov do odvolacieho orgánu ÚVO je už možné predkladať do 22. júna, odborná komisia po posúdení splnenia podmienok a ich verejnom vypočutí odporučí uchádzačov na schválenie vláde.Ako vyplýva z výzvy na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady ÚVO, ktorú vyhlásili Úrad vlády SR a ÚVO, pre posudzovanie uchádzača sú prioritné jeho odborné a osobnostné predpoklady s možným ohodnotením do 70 bodov.Za komplexnosť a vecnosť spracovania odborného projektu je možné získať do 30 bodov.Navrhnutí, resp. prihlásení záujemcovia majú v rámci projektu popísať jedno rozhodnutie ÚVO alebo Rady ÚVO za ostatných päť rokov pre podlimitné a jedno rozhodnutie pre nadlimitné zákazky, s ktorými sa odborne nestotožňujú a odôvodniť prečo.Ďalšou z viacerých podmienok účasti vo výberovom konaní je preukázanie minimálne päťročnej praxe vo verejnom obstarávaní.Môže to byť potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát aktívne zaoberal, zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenie o odborných znalostiach a požadovanej praxi, či odkazy na realizované verejné obstarávania.Kandidáti zároveň musia súhlasiť so zverejnením odborného projektu a so svojou kandidatúrou, ak ide o iný ako vlastný návrh.Rada ÚVO má deväť členov. Predseda a dvaja podpredsedovia ÚVO sú členmi rady automaticky podľa zákona o verejnom obstarávaní, zvyšných šesť členov menuje a odvoláva vláda.V súčasnosti v rade nie sú obsadené dve miesta členov menovaných vládou, voľné je aj miesto z dôvodu neobsadenia postu jedného podpredsedu úradu.Predsedom ÚVO je Miroslav Hlivák od 14. septembra 2017, podpredsedom je Jaroslav Lexa od 6. februára 2020 (vláda vtedy na návrh predsedu úradu odvolala podpredsedu Juraja Bugalu).Členmi Rady ÚVO sú Eva Hečková (od 26. septembra 2013, znovu vymenovaná 24. augusta 2016), Milan Brach (od 24. augusta 2016), Nina Komorníková a Marek Vladár (obaja od 30. augusta 2017).Členov Rady ÚVO menovaných vládou bude po novom vyberať nová hodnotiaca komisia. Pozostávať bude z deviatich členov, ktorými majú byť zástupcovia viacerých zväzov, združení, či ďalších organizácií z vládnej aj mimovládnej sféry.Táto komisia bude zastrešovaná Úradom vlády SR. Nový spôsob výberu kandidátov na členov Rady ÚVO schválila vláda 30. apríla.V rade by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) po novom mali sedieť ľudia, ktorí budú zárukou zodpovedného narábania s miliardami eur verejných zdrojov vo verejnom obstarávaní.Členmi komisie budú zástupcovia Iniciatívy za vládu zákona, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Transparency International Slovensko, Útvaru hodnoty za peniaze a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.Cieľom tohto zloženia je podľa vlády zabezpečiť vyváženosť medzi veľkými obstarávateľmi, účastníkmi verejných obstarávaní či mimovládnymi organizáciami.