Slováci sa koronavírusu boja čoraz menej, ale narástla nespokojnosť s postupmi Matovičovej vlády

O prácu sa neobávajú

Dodržiavajú epidemiologické opatrenia

Žiadajú rýchly návrat do normálu

2.6.2020- Pocit ohrozenia z koronavírusu na Slovensku klesá a ľudia sa zároveň menej obávajú straty zamestnania. Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?,“ ktorý uskutočnila spoločnosť Mnforce a agentúra Seerame spolu so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu informoval Juraj Caránek zo spoločnosti Seesame.Kým v marci sa 34,7 percenta respondentov o stratu pracovnej pozície obávalo veľmi, v apríli to bolo 21,2 percenta a v máji 16,6 percenta.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 15,7 percenta respondentov, ktorí uviedli, že na začiatku karanténnych opatrení pracovali, v májovom výskume odpovedali, že sú nezamestnaní alebo vo výpovednej lehote. Tento podiel je vyšší ako v aprílovej vlne výskumu, kedy predstavoval 12,9 percenta.Koronavírus ako ohrozenie vnímali hlavne tí, ktorí pociťovali neistotu z vlastnej ekonomickej situácie alebo ekonomickej situácie svojej rodiny.V máji sa koronavírusom cítili ohrození respondenti, ktorí uviedli, že pre ich domácnosť je ťažké vyjsť s rozpočtom a tiež tí, ktorí odpovedali, že ich pracovná pozícia je ohrozená.V májovej vlne prieskumu sa ukázalo, že napriek výraznému poklesu celkových obáv z koronavírusu, aj na konci mája väčšina respondentov uvádzala, že naďalej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a obmedzili sociálny kontakt a rúško nosia aj mimo svojej domácnosti.Podľa zistení obmedzili kontakty a rúško naďalej nosia najčastejšie ženy, pričom úplné obmedzenie kontaktov uvádza 36 percent žien a 27,4 percenta mužov.Obmedzenie kontaktov a nosenie rúška naďalej dodržiavajú aj starší respondenti a tí, ktorí sa cítia pandémiou ohrození.„Kým v aprílovej vlne výskumu s výrokom ‚Som za to, aby sa život na Slovensku vrátil čo najskôr do normálu, aj ak by to malo znamenať, že viac ľudí ochorie na koronavírus,‘ úplne súhlasilo len 11,7 % respondentov, o mesiac neskôr to už bola takmer štvrtina respondentov,“ informuje Caránek.S poklesom celkových obáv z koronavírusu klesla aj spokojnosť s tým, ako vláda postupuje pri zvládaní pandémie. V máji bolo celkovo viac ľudí veľmi alebo skôr spokojných s postupom vlády (45,2 percenta) než nespokojných (30 percent), oproti aprílu však narástol podiel nespokojných o takmer 10 percent.„Vzhľadom na dlhodobo mimoriadne opatrnú pozíciu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vo vzťahu k uvoľňovaniu opatrení, nie je prekvapením, že k postupu vlády začína byť kritický zväčšujúci sa tábor zástancov rýchleho návratu do normálu. Predlžovanie tri mesiace trvajúcich obmedzení pri nulových denných prírastkoch zrejme vnímajú ako stále ťažšie akceptovateľný zásah do ich osobnej slobody,“ dodal Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.Tretia, májová vlna prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ sa uskutočnila v období 25. - 28. mája 2020 na vzorke tisíc respondentov. Doteraz sa rozsiahle zisťovania a analýzy konali v marci, apríli a máji.