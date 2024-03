Úrad špeciálnej prokuratúry po 20 rokoch končí. Slovensko je vďaka nemu spravodlivejšou krajinou, vyhlásil Lipšic (video)

Úspešnosť obžalôb bola 96 percent

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hrivnák má viesť nové oddelenie

19.3.2024 (SITA.sk) - Úrad špeciálnej prokuratúry po 20 rokoch končí. Ako v utorok uviedol šéf úradu Daniel Lipšic , spisy obsahujúce trestné kauzy už boli delimitované na krajské prokuratúry. Lipšic zároveň ÚŠP označil za výnimočné spoločenstvo ľudí, ktorí od roku 2004 stáli za tisíckami úspešne ukončených prípadov.Lipšic potvrdil, že všetci prokurátori zo špeciálnej prokuratúry ostávajú na generálnej prokuratúre. Dvaja prokurátori majú zároveň záujem o preloženie na Krajskú prokuratúru v Žiline a jeden na Krajskú prokuratúru v Trnave.Zároveň by bývalým prokurátorom ÚŠP mali ostať prípady, ktoré sú už rozpojednávané na súdoch alebo v štádiu návrhov na podanie obžaloby. Podľa Lipšica je Slovensko vďaka pôsobeniu špeciálnej prokuratúry spravodlivejšou a bezpečnejšou krajinou.„Odídeme odtiaľto so vztýčenou hlavou," skonštatoval s tým, že úspešnosť obžalôb podaných prokurátormi špeciálnej prokuratúry na súdy predstavovala 96 percent.Prokurátor Ján Hrivnák zároveň potvrdil, že má na generálnej prokuratúre viesť nové oddelenie závažnej trestnej činnosti. „Presná náplň činnosti zatiaľ nie je určená," povedal Hrivnák s tým, že na oddelení by malo pôsobiť šesť prokurátorov z ÚŠP a dve prokurátorky z generálnej prokuratúry.Lipšic doplnil, že prokurátori ÚŠP si plnili svoje povinnosti do posledných dní. On sám napríklad zamietol sťažnosti obvinených v kauze Vírus týkajúcej sa predražených služieb pre vojenské spravodajstvo.Iní prokurátori napríklad v posledných dňoch vzniesli obvinenia týkajúce sa machinácii pri verejných obstarávaniach alebo porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. „Hektika posledných dní bola neuveriteľná," dodal Lipšic.