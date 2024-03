Slováci sa môžu tešiť! Prichádza revolučná lotéria

* Cena odoslanej SMS zahŕňa cenu príslušnej stávky, a to od 1,50 eura za tip a príslušný telekomunikačný poplatok v cene od 0,20 eura.

19.3.2024 (SITA.sk) -Nová číselná lotéria EXTRA VÝPLATA sa spôsobom vyplácania hlavnej výhry líši od ostatných číselných lotérií z ponuky spoločnosti TIPOS. Po prvýkrát v histórii číselných lotérií sa hlavná výhra vypláca postupne. "Ide o anuitnú lotériu, nie jackpotovú. Výhra 480 000 eur v prvom poradí je teda pevná, nekumuluje sa ako jackpot, ale zato výhercovi, ktorému na ňu vznikne nárok, bude vyplácaná každý mesiac po dobu 10 rokov "výplata" vo výške 4 000 eur," informovala, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.Podobne ako výhry z prvého poradia budú vyplácané aj výhry v druhom poradí. Výhercom "pípne" každý mesiac na účte "extra výplata" 2000 eur po dobu jedného roka, a teda celková výhra v druhom poradí je 24 000 eur (platí pre maximálne dvoch výhercov v druhom poradí).EXTRA VÝPLATA je číselná lotéria s powerballovým prvkom. "Výherné čísla sa budú žrebovať z dvoch osudí. V prvom sa bude z 27 čísel žrebovať 6 výherných. V druhom osudí budú len 4 čísla a ako výherné sa z nich bude žrebovať iba jedno," vysvetlila Pohorelská a dodala, že nová lotéria má 7 výherných poradí. Výšky výhier z tretieho až siedmeho poradia budú závisieť od výšky vkladov do konkrétneho žrebovania. Nebudú teda pevne stanovené ako prvé dve.Žrebovanie výherných čísel pre EXTRA VÝPLATU bude raz do týždňa, a to vždy v pondelok. "Prvé žrebovanie novej číselnej lotérie EXTRA VÝPLATA bude už. Prvé stávky do tohto žrebovania môžu hráči uzatvárať už od 19. marca," povedala hovorkyňa a dodala, že cena za jeden tip na jedno žrebovanie v novej lotérii je 1,50 eura. Nová číselná lotéria je bez doplnkovej jokerovej hry.Na jednom tikete EXTRA VÝPLATY je možné vyplniť maximálne 8 tipov – hracích polí. Stávky si hráči môžu predplatiť maximálne na 12 stávkových období podobne, ako je to u iných lotérií od TIPOSu. EXTRA VÝPLATA neponúka možnosť uzatvoriť systémovú stávku. Staviť si v novej lotérii je možné cez všetky kanály - prostredníctvom terminálov na predajných miestach spoločnosti TIPOS, cez internetový herný portál www.etipos.sk , cez aplikácie TIPOSu a prostredníctvom SMS*. Hráči môžu využiť pri novej číselnej lotérii aj Rýchlu stávku.Číselná lotéria je určená pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!Informačný servis