Úrad špeciálnej prokuratúry sa pričlení ku Generálnej prokuratúre, podľa Danka je to najpravdepodobnejší scenár

"Všetko špeciálne je choré"

Obe inštitúcie majú opodstatnenie

3.12.2023 (SITA.sk) - Najpravdepodobnejší scenár vývoja situácie s Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je jeho pričlenenie ku Generálnej prokuratúre SR V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol predseda Andrej Danko . Vyjadril tiež názor, že systém fungovania špeciálnej prokuratúry podľa neho nie je štandardný.„Všetko špeciálne je choré,“ povedal. Považuje to za duplicitu. S hľadiska funkčnosti podľa neho špeciálna prokuratúra i Špecializovaný trestný súd nemajú opodstatnenie a predstavujú finančnú záťaž, a myslí si, že čas na zrušenie prichádza. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je za zachovanie špeciálnej prokuratúry i Špecializovaného trestného súdu. Predseda KDH Milan Majerský si na základe výrokov iných politikov myslí, že v hre je zrušenie ÚŠP a prerozdelenie jej spisov medzi krajské prokuratúry.Šéf kresťanských demokratov je toho názoru, že obe inštitúcie majú opodstatnenie i výsledky. Danko sa neskôr obrátil na Majerského s tým, že nik nezastavuje žiadne konania, tie by sa mali presunúť spolu s prokurátormi na krajské prokuratúry. Majerský na to reagoval tým, že Danko potvrdil jeho slová o presune spisov.