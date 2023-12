Izrael rozšíril nariadenie evakuácie na juhu Pásma Gazy, do bezpečia poslali obyvateľov piatich štvrtí

Evakuácia piatich štvrtí

Nebezpečná bojová zóna

3.12.2023 (SITA.sk) - Izraelská armáda v nedeľu nariadila evakuáciu v ďalších oblastiach pri druhom najväčšom meste v Pásme Gazy Chán Júnis, keďže svoju ofenzívu presmerovala na južnú časť územia.Tam sa podľa nej skrývajú mnohí lídri palestínskeho militantného hnutia Hamas , proti ktorému vedie vojnu. Izrael v nedeľu oznámil obyvateľom piatich štvrtí a oblastí, aby odišli do bezpečia.Obyvatelia uviedli, že izraelská armáda zhodila letáky, v ktorých uvádza, aby sa presunuli na juh do mesta Rafah. Alebo do pobrežnej oblasti na juhozápade.„Mesto Chán Júnis je nebezpečná bojová zóna,“ uvádzali letáky. Mnohí z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy utiekli na juh po tom, čo izraelské sily začiatkom vojny, ktorú vyvolal útok militantov na Izrael zo 7. októbra, vyzvali na ich odchod zo severnej časti.Po skončení prímeria počas týždňa dostali nariadenia o evakuácii tisícky ľudí, ale ako poukazuje agentúra AP, len málo z nich má kam ísť. Izrael počas noci a v nedeľu ráno pokračoval v bombardovaní Pásma Gazy.Bombardovanie hlásili v oblasti Chán Júnis aj od mesta Rafah a tiež zo severu Pásma Gazy, ktorý bol hlavným cieľom vzdušnej aj pozemnej kampane Izraela.