Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity prechádza z ministerstva vnútra pod úrad vlády

Úrad rieši záležitosti Rómov

Silnejšie postavenie splnomocnenca

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) prechádza z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády SR. Ako rezort vnútra informuje v tlačovej správe, úrad fungoval pod ministerstvom od roku 2012.Za ten čas sa vo vedení vystriedali traja splnomocnenci. Peter Pollák pôsobil ako splnomocnenec v rokoch 2012 až 2016, Ábel Ravasz v období od roku 2016 do roku 2020. Aktuálne je šéfkou úradu Andrea Bučková.USVRK je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít na Slovensku.Plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a vytvára systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.Podľa aktuálnej splnomocnenkyne má agenda úradu nadrezortný charakter a týka sa celej spoločnosti.„Prechodom pod Úrad vlády SR očakávam, že sa posilní postavenie tejto funkcie v rámci ktorej svoju činnosť budem koordinovať s predsedom vlády SR," uviedla Andrea Bučková.