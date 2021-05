Úrad verejného zdravotníctva zverejnil cestovný semafor. Toto čaká ľudí po príchode na Slovensko

Zelené krajiny

27.5.2021 - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) zverejnil vyhlášku, ktorá upravuje režim na hraniciach, takzvaný cestovný semafor. Tá upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme.Pre príchod zo všetkých krajín platí povinnosť registrovať sa na ehranici a povinnosť vedieť sa preukázať potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR.Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky ochorenia COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu lekárovi. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.Pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov, je nariadená domáca karanténa, ktorá sa končí získaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom test možno podstúpiť ihneď po návrate.Ak osoba test nepodstúpi, karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa.Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.Povinnosť domácej karantény pre osobu zo zahraničia aj osoby zo spoločnej domácnosti sa nevzťahuje na zaočkované osoby, a to po 14 dňoch od podania druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19.Do domácej karantény nemusia ísť tiež osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo osoby do 18 rokov.Domáca karanténa je povinná aj v prípade príchodu z červených štátov a tiež sa končí absolvovaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, pričom test možno podstúpiť najskôr na ôsmy deň po návrate. Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu sa končí dovŕšením 14. dňa.„Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu, to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v červenej krajine alebo naopak,“ uviedol ďalej ÚVZ SR.Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o zaočkované osoby a pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.Po návrate z čiernej krajiny sú ľudia povinní absolvovať 14-dňovú karanténa a podstúpiť testovanie najneskôr ôsmy deň po návrate. Aj v prípade, že test bude negatívny, karanténa sa končí dovŕšením 14. dňa.Osoby, ktoré prišli z čiernej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia ísť do domácej izolácie – to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v čiernej krajine alebo naopak.Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o zaočkované osoby alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu čiernych alebo červených štátov sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia, okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska.V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.ÚVZ tiež zmiernil podmienky pre pendlerov. Povinný negatívny test nie starší ako sedem dní pri prechode cez hranice možno po novom nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.