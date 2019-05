Úrad verejného zdravotníctva: Chrípková sezóna sa skončila

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) – Chrípková sezóna sa skončila. V poslednej sezóne mala miernejší priebeh. Slovensko sa celoštátnej epidémii, na rozdiel od Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka, vyhlo. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa pretrvávali na Slovensku na úrovni krajov len lokálne chrípkové epidémie.povedal Mikas s tým, že aktuálnu situáciu v regióne konzultovali s príslušnými RÚVZ aj zdravotnícke zariadenia, ktoré v prípade vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) vydávali zákaz návštev pre verejnosť.V európskom regióne, vrátane Slovenska, dominoval v populácii výskyt chrípkových vírusov typu A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcínach proti chrípke na chrípkovú sezónu 2018/2019. Počas poslednej chrípkovej sezóny nahlásili všeobecní lekári v SR 1.470.680 ARO, z toho chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 157.644 prípadoch.Ťažké akútne respiračné ochorenie (SARI), ktoré si vyžaduje hospitalizáciu, bolo potvrdené v 123 prípadoch, pričom u 57 osôb došlo k úmrtiu. Vírus chrípky bol potvrdený u 40 zosnulých – v prevažnej časti prípadov boli laboratórne potvrdené tie vírusy chrípky A, ktoré boli obsiahnuté vo vakcíne proti chrípke. Žiadna z osôb nebola očkovaná proti chrípke a väčšina z nich mala pridružené chronické ochorenia, čiže patrili do rizikovej skupiny ľudí.Slovensko dosahuje v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) veľmi nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke. Očkovanie proti chrípke by sa malo vykonať v jesenných mesiacoch. Očkovaná osoba by nemala pociťovať žiadne príznaky začínajúcej virózy, alebo prechladnutia, bez teploty, bez bolestí hrdla a nádchy. Očkovanie proti chrípke je hradené z verejného zdravotného poistenia.povedal hlavný hygienik s dôvetkom, že je na to potrebné opäť myslieť pri nadchádzajúcej chrípkovej sezóne 2019/2020, ktorá sa začne v októbri tohto roka.Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra daného roka do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa daného roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Ide o obdobie, kedy odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení.Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy.Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia.