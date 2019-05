Vodiči musia v Bratislave pre šampionát rátať s obmedzeniami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 10. mája (TASR) – Vodiči v Bratislave musia pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa začínajú od piatka a potrvajú do 26. mája, počítať s dopravnými obmedzeniami. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti.V prípade, ak si to bude vyžadovať dopravno-bezpečnostná situácia, bude pre individuálnu dopravu uzatvorená Trnavská cesta, a to v úseku od Bajkalskej po Trnavské mýto a od Jégeho ulice. "upozorňuje polícia.V blízkosti štadióna budú vytvorené dve zóny s dopravným obmedzením. Prvá zóna je ohraničená ulicami Trnavská cesta, Vajnorská a Bajkalská. Druhá zóna je ohraničená ulicami Trnavská cesta, Bajkalská, Záhradnícka a Jégeho. Vstup do týchto zón motorovými vozidlami bude umožnení iba rezidentom - obyvateľom týchto zón s trvalým a prechodným pobytom a na povolenie mestských častí Ružinov a Nové Mesto. Vstup bude kontrolovaný policajtmi mestskej polície.spresnila polícia.Z dôvodu, že nebude možné parkovať v podzemnom parkovisku pod zimným štadiónom, ani v blízkosti štadiónu vo vytvorených zónach s dopravným obmedzením, polícia žiada vodičov – návštevníkov majstrovstiev, aby prednostne využili záchytné parkoviská. Tie budú v Bratislave na Tyršovom nábreží, pri futbalovom štadióne v Dúbravke, na Zlatých pieskoch a na Technickej ulici (areál bývalých technických služieb).Mestská časť Nové Mesto na svojom webe informuje, že obyvatelia z okolia zimného štadióna a návštevníci majstrovstiev budú mať počas šampionátu k dispozícii nové dočasné parkovacie miesta. Využívať budú môcť parkovisko pod Národným futbalovým štadiónom. Obyvatelia s trvalým pobytom na Ulici Viktora Tegelhoffa a na časti Vajnorskej ulice, kde budú počas majstrovstiev parkovacie obmedzenia, budú môcť využívať 100 miest bezplatne. Na vyčlenení týchto parkovacích miest sa dohodol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý so zástupcami Národného futbalového štadióna.povedal starosta Rudolf Kusý. Od pondelka 13. mája si budú môcť obyvatelia Ulice Viktora Tegelhoffa a časti Vajnorskej ulice rezervovať bezplatné parkovacie miesto na Miestnom úrade Nové Mesto. Stačí, aby sa preukázali trvalým pobytom a nahlásili evidenčné číslo vozidla. Zaevidovaných bude prvých 100 obyvateľov spomínaných ulíc, ktorí o dočasné parkovacie miesto požiadajú.