 Streda 7.1.2026
 24hod.sk    Z domova

07. januára 2026

Úrad vlády hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Hotela Bôrik, rozhodovať bude najnižšia cena


Úrad vlády (ÚV) SR hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie fasády a výmeny výplňových konštrukcií Hotela Bôrik. Predpokladaná hodnota ...



Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Úrad vlády (ÚV) SR hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie fasády a výmeny výplňových konštrukcií Hotela Bôrik. Predpokladaná hodnota zákazky je čosi vyše 4,6 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cieľom je zlepšenie technického stavu objektu


Ako vyplýva z opisu zákazky, jej predmetom je rekonštrukcia fasády a zateplenie Hotela Bôrik v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, pričom cieľom je zlepšenie technického stavu objektu aj zlepšenie tepelno-izolačných vlastností fasády a výplňových konštrukcií.

Predpokladané trvanie prác je 10 mesiacov. Ponuky možno predkladať do 9. februára, do 10:00. Ako vyplýva zo zverejnených informácií, jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Termín obhliadky


Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami bude realizovaná elektronickou formou, prostredníctvom systému ERANET. Verejný obstarávateľ organizuje aj obhliadku a záujemcom sa odporúča, aby ju absolvovali za účelom oboznámenia sa s podmienkami budúceho staveniska. Termíny obhliadok sú od 20. do 30. januára tohto roka počas pracovných dní.

Záujemca ale musí obstarávateľa požiadať o termín obhliadky. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančne prostriedky (predpokladanú hodnotu zákazky), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo danú ponuku neprijať, uvádza sa na webe ÚVO.


Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie Hotela Bôrik, rozhodovať bude najnižšia cena © SITA Všetky práva vyhradené.

