 Tlačové správy

HSF System SK postavilo v Žiline nové OC Klokan. Objekt odpadového hospodárstva vznikol revolučnou 3D tlačou


Generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť HSF System SK z medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System. Objekt odpadového hospodárstva bol vytvorený priekopníckou a patentovanou technológiou 3D tlače ...



foto_hsf system sk_oc klokan zilina_2 676x436 7.1.2026 (SITA.sk) - Generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť HSF System SK z medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System. Objekt odpadového hospodárstva bol vytvorený priekopníckou a patentovanou technológiou 3D tlače betónu. Investorom projektu OC Klokan bola spoločnosť MC Štadión.


Obchodné centrum OC Klokan, situované v susedstve športového centra mesta a len niekoľko minút od železničnej stanice, tvoria dva samostatné objekty. Obchodné centrum ponúka viac ako 11 000 m² prenajímateľnej plochy, 17 obchodných jednotiek a 216 parkovacích miest. "Bolo pre nás veľkou cťou, že sme získali dôveru realizovať výstavbu moderného a udržateľného obchodného centra priamo v Žiline a prispieť tak k tomu, aby obyvatelia mesta mali viac možností, kde nakupovať a tráviť svoj čas," hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.

Oba objekty obchodného centra sú navrhnuté ako moderné retailové jednotky s presklenými fasádami, samostatnými vstupmi a logisticky oddeleným zásobovaním zo zadnej časti. Kvalitu vnútorného prostredia zabezpečujú rekuperačné jednotky, ventilátory a klimatizačné systémy. Súčasťou výstavby bola aj kompletná úprava inžinierskych sietí, nové prípojky vody a kanalizácie, areálová elektroinštalácia, trafostanica a retenčné prvky na hospodárenie s dažďovou vodou.

Objekt odpadového hospodárstva bol vytlačený patentovanou technológiou 3D Concrete Printing (3DCP), ktorá umožňuje rýchlu a efektívnu realizáciu aj tých najnáročnejších tvarových projektov v spojení s digitalizáciou architektúry. "Mobilná tlačiareň betónu a univerzálna receptúra umožňujú výrobu betónových prvkov takmer kdekoľvek na svete. Táto unikátna technológia zároveň podporuje udržateľnosť vďaka minimalizácii odpadu, tvarovej optimalizácii a nižšej energetickej náročnosti," dopĺňa Tomáš Kosa.

Pri výstavbe sa uplatnil súbor udržateľných riešení vrátane extenzívnych zelených striech. Fasády sú realizované zo sendvičových panelov v neutrálnom sivom odtieni s výraznými akcentmi. Súčasťou areálu je aj premyslená výsadba zelene, ktorá plní mikroklimatickú, izolačnú a estetickú funkciu. Výber rastlín reflektuje klimatické zmeny a požiadavky súčasného mestského prostredia. Súčasťou dodávky je pripravená infraštruktúra pre fotovoltiku a nabíjačky pre elektromobily. "Vďaka susedstvu so športovými areálmi, ako sú futbalový či hokejový štadión, bude toto obchodné centrum plniť aj funkciu určitého centra pre fanúšikov športových podujatí. Z pohľadu skupiny KLM ide aktuálne o najväčší realizovaný projekt a svojím spôsobom aj o našu ‚vlajkovú loď‘ v žilinskom regióne," uvádza Michal Kozáček, generálny manažér KLM Real Estate.

Obchodné centrum je dopravne napojené z dvoch hlavných komunikácií, Uhoľná a Ľavobrežná, pričom vjazdy sú vybavené elektrickými rampami s kamerovým rozpoznávaním evidenčných čísiel vozidiel. Spevnené plochy sú riešené ako cementobetónové dosky s vysokou nosnosťou a odolnosťou voči zaťaženiu zásobovacou technikou.

Medzinárodná stavebná skupina HSF System z investičného holdingu PURPOSIA Group, do ktorého patrí aj spoločnosť HSF System SK, už doteraz na Slovensku a v Českej republike postavila päť obchodných centier Klokan. Vždy pritom pôsobila ako generálny dodávateľ týchto projektov.

Zdroj: SITA.sk - HSF System SK postavilo v Žiline nové OC Klokan. Objekt odpadového hospodárstva vznikol revolučnou 3D tlačou © SITA Všetky práva vyhradené.

