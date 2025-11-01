Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 Z domova

01. novembra 2025

Úrad vlády odmieta rebríček Reportérov bez hraníc, ktorý zaradil Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda vlády SR Premiér Slovenskej republiky Reportéri bez hraníc Sloboda tlače Úrad vlády SR



hungary_slovakia_34279 676x451 1.11.2025 (SITA.sk) -







Úrad vlády ostro odmietol rebríček Reportérov bez hraníc. Ten podľa neho ignoruje fakty a chráni pôvodcov agresivity. Úrad tak reagoval na to, že sa meno predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) objavilo v rebríčku „predátorov slobody tlače. Tento rebríček každoročne zverejňuje medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc.


V rebríčku sa nachádzajú osobnosti, inštitúcie či skupiny, ktoré v danom roku najviac ohrozovali slobodu médií a právo verejnosti na informácie. Tento rok sa v rebríčku objavilo 34 aktérov, medzi nimi aj Fico. Ten sa tam podľa organizácie dostal za neustále slovné útoky na novinárov, pokusy politicky ovládnuť verejnoprávne inštitúcie a za nepriateľskú rétoriku voči médiám.



Absurdný "pseudorebríček“


Úrad vlády SR sa vyjadril, že tento „pseudorebríček“ ostro odmietajú a zaradenie predsedu vlády do zoznamu predátorov slobody tlače vnímajú ako absurdné. „Tá istá organizácia dlhodobo mlčala pri útokoch štátnych predstaviteľov na slobodné médiá v rokoch 2020 – 2023 a nereagovala na konkrétne prípady zastrašovania či diskreditácie novinárov s iným názorom,“ vyhlásil Úrad vlády SR.



Reportéri bez hraníc si podľa úradu namiesto nestranného monitorovania slobody médií rozhodli vytvoriť rebríček, ktorým sa zaradili medzi politických aktivistov. Súčasne podľa úradu prehliadajú aj zodpovednosť médií za šírenie nenávisti a podnecovanie agresivity v spoločnosti, čo viedlo k fyzickým útokom na politikov.



Fico vždy obhajoval slobodu tlače


„Premiér počas celej svojej politickej kariéry — či už ako predseda vlády, alebo ako opozičný politik — vždy obhajoval slobodu tlače a slova. Nikdy neinicioval ani nepodporil legislatívne kroky smerujúce k obmedzovaniu práce novinárov. Naopak, dôsledne apeloval na zodpovednosť médií a podporoval pluralitu názorov, vrátane existencie alternatívnych médií, ktoré sú prirodzenou súčasťou demokratickej diskusie,“ zdôraznil Úrad vlády SR.



Ako úrad pokračoval, je paradoxné, že médiá, ktoré sa stavajú do pozície obetí, dlhodobo vytvárajú naratívy namierené voči premiérovi a súčasnej vláde. Vláda v tomto zmysle pripomenula atentát na premiéra.



Rebríček je tendenčný a manipulujúci


Úrad súčasne upozornil, že Fico sa už od začiatku stal cieľom mediálnych útokov, ktoré nezodpovedajú realite, ale odrážajú preferencie autorov. Preto aj podobné rebríčky považujeme za tendenčné, neobjektívne a manipulujúce obraz o Slovensku.


„Reportéri bez hraníc sa týmto prístupom spreneverili základným princípom žurnalistiky – nestrannosti, faktickosti a rešpektu voči odlišným názorom,“ uzavrel Úrad vlády SR s tým, že tento pokus o diskreditáciu odmieta a považuje ho za spoločensky nebezpečný.
















Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády odmieta rebríček Reportérov bez hraníc, ktorý zaradil Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“ © SITA Všetky práva vyhradené.

