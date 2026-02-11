|
Streda 11.2.2026
11. februára 2026
Úrad vlády spochybňuje Index vnímania korupcie, TIS hovorí o historickom prepade Slovenska
Tagy: Eurobarometer Generálny prokurátor Korupcia Transparency International Slovensko (TIS) Trestná politika
Úrad vlády odmieta závery Indexu vnímania korupcie z dielne Transparency International a považuje ich za neobjektívne. Argumentuje, že Transparency ...
11.2.2026 (SITA.sk) - Úrad vlády odmieta závery Indexu vnímania korupcie z dielne Transparency International a považuje ich za neobjektívne. Argumentuje, že Transparency International je zahraničná politická mimovládna organizácia, ktorá minulý rok zostavila index vnímania korupcie „podľa názorov selektívne vybraných opozičných politikov a samozvaných ,expertov' na boj proti korupcii“.
Upozorňuje na to, že organizácia tento rok nezverejnila menný zoznam, kto bol respondentom do Indexu vnímania korupcie na Slovensku za rok 2025.
„Mrzí nás, že počas tohtoročnej expertnej návštevy OECD zástupcovia Transparency International Slovensko spolu s ďalšími zástupcami politických mimovládok odmietli diskutovať za jedným stolom s OECD a zástupcami občianskej spoločnosti a médiami, ktoré nezdieľajú ich politické postoje,“ dodal Úrad vlády SR s tým, že odmieta politizovanie témy korupcie bez vecného základu.
„Len za posledných 12 mesiacov vláda SR prijala ďalšie systémové prvky s cieľom predchádzať korupcii, ako Kódex správania sa osôb vo vysokých výkonných funkciách a Národnú protikorupčnú stratégiu spolu s Akčným plánom so zámerom zavádzania ISO noriem v štátnych inštitúciách,“ zdôraznil.
Zároveň poukázal na to, že podľa výsledkov Eurobarometra - Postoje občanov ku korupcii v roku 2025 v SR až 87 % opýtaných nezažilo ani neboli svedkami korupčného prípadu a 78 % opýtaných osobne nepozná niekoho, kto berie úplatky.
„Oproti roku 2024 sme zaznamenali výrazné zníženie vo vnímaní korupcie v národných verejných inštitúciách (pokles o 8 %) a v miestnych či regionálnych inštitúciách (pokles o 14 %), čo Slovenskú republiku zaradilo nad priemer EÚ,“ dodal Úrad vlády SR.
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) informovala, že Slovensko počas súčasnej vlády kleslo v rebríčku vnímania korupcie o 14 miest. SR sa tak po historickom prepade v najsledovanejšom globálnom rebríčku vnímania korupcie (CPI) o 12 miest prepadla v roku 2025 o ďalšie dve pozície.
Aktuálne nám patrí 61. miesto zo 182 krajín. Z pohľadu skóre, ktoré zostavuje centrála Transparency International (TI) v Berlíne, Slovensko stratilo ďalší bod zo sto možných. Získali sme 48 bodov zo 100.
Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým menej korupcie. Od nástupu súčasnej vlády tak SR stratila už šesť bodov a 14 pozícií. Väčší prepad v dvojročnom horizonte zaznamenalo na svete iba osem krajín, a to Bielorusko, Svazijsko, Egypt, Bulharsko, Eritrea, Mozambik, Rusko a Mexiko. Súčasne sa prehĺbilo aj zaostávanie Slovenska za priemerom krajín EÚ. Aktuálne ide už o 14 bodov, keďže európsky priemer je 62 bodov.
Hlavným dôvodom pokračujúceho poklesu Slovenska je podľa slov TIS to, že zmeny trestnej politiky štátu sa čoraz viac prejavujú v praxi.
„Kombinácia znižovania trestov a skracovania premlčacích lehôt viedla k faktickému amnestovaniu časti káuz. Pred súd sa tak už nedostanú ani niektoré exponované prípady, v ktorých bolo stíhanie zastavené alebo obvinenie zrušené pre premlčanie,“ uviedla organizácia.
Na odhaľovaní a stíhaní korupcie sa podľa TIS výrazne podpísalo aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), čo potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Novelu Trestného zákona označil za experiment, ktorý sa nevydaril. Vyhlásil, že stav boja proti korupcii na Slovensku je katastrofálny, na čom veľký podiel mala aj zmena organizačnej štruktúry v polícii. Počet stíhaných a vyšetrovaných osôb pre korupciu výrazne klesol a nebol odhalený žiadny prípad korupcie na najvyšších miestach.
Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády spochybňuje Index vnímania korupcie, TIS hovorí o historickom prepade Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
