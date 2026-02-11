|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dezider
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. februára 2026
Útok na novinára SME Petra Schutza v Auparku má prvé obvinenie, vyšetrovanie podľa polície pokračuje
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach informuje o posune vo vyšetrovaní ...
Zdieľať
11.2.2026 (SITA.sk) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach informuje o posune vo vyšetrovaní medializovaného prípadu napadnutia novinára, ku ktorému došlo 10. januára 2026 v jednom z košických obchodných centier. Ako uviedla hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová, vyšetrovateľ kriminálnej polície v utorok 10. februára obvinil jednu konkrétnu osobu z prečinu ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva.
Doplnila, že uznesenie bolo doručené obvinenej osobe. Poškodený bude v zmysle Trestného poriadku o vznesení obvinenia upovedomený. "Vyšetrovací spis bol predložený dozorujúcej prokuratúre. Vyšetrovanie však ešte ukončené nebolo a nakoľko je v počiatočnej fáze, nie je vhodné poskytovať podrobnejšie informácie o jeho priebehu, a to z dôvodu ochrany vyšetrovania pred jeho zmarením," uvádza Ivanová. Zverejnenie detailov by podľa jej slov mohlo páchateľa upozorniť na informácie, ktorými polícia disponuje, a viesť k znehodnoteniu stôp či ovplyvňovaniu svedkov.
"Niektoré informácie sú známe len páchateľovi a vyšetrovateľom a ich utajenie pomáha pri overovaní hodnovernosti výpovedí. Predčasné zverejňovanie informácií, ako aj hypotéz o motíve alebo totožnosti podozrivého, môže vyšetrovanie negatívne ovplyvniť a ohroziť ochranu reputácie osôb, ktoré sú len svedkami alebo omylom podozrivými," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.
Pripomenula, že polícia bezprostredne po tom, ako bola informovaná o udalosti, kontaktovala poškodeného a začala vykonávať úkony smerujúce k objasneniu skutku. Vo veci začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, policajti podľa Ivanovej na prípade veľmi intenzívne a aktívne po celý čas vyšetrovania pracovali.
"Bolo nevyhnutné získať taký dôkazový materiál, ktorý by jednoznačne potvrdil alebo vyvrátil, či a ako k spáchaniu takéhoto skutku mohlo dôjsť. Bolo vykonaných množstvo úkonov (napr. analýza kamerových záznamov, vypočúvanie svedkov), no niektoré procesy trestného konania, ktoré pre dodržanie zákonnosti vyšetrovania boli nevyhnutné, nebolo možné urýchliť, košickí kriminalisti pri objasňovaní a dokumentovaní preto postupovali najrýchlejšie, ako to bolo zákonne možné," priblížila.
Podotkla, že v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné zverejniť napríklad podrobnosti z kamerových záznamov či konkrétne kroky vyšetrovateľa. "Ochrana vyšetrovania je súčasťou štandardných postupov pri všetkých prebiehajúcich vyšetrovaniach. Ako sme už uviedli, vyšetrovanie, počas ktorého polícia spolupracuje aj s inými zložkami a inštitúciami, naďalej prebieha," uzavrela.
Komentátora denníka SME Petra Schutza v januári napadli v košickom nákupnom centre Aupark. Neznámy muž ho bez slova udrel zozadu do hlavy, čo spôsobilo jeho pád, pri ktorom si zlomil stehennú kosť. Schutza museli v dôsledku útoku operovať. Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Útok na novinára SME Petra Schutza v Auparku má prvé obvinenie, vyšetrovanie podľa polície pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochrana vyšetrovania a utajenie detailov
Doplnila, že uznesenie bolo doručené obvinenej osobe. Poškodený bude v zmysle Trestného poriadku o vznesení obvinenia upovedomený. "Vyšetrovací spis bol predložený dozorujúcej prokuratúre. Vyšetrovanie však ešte ukončené nebolo a nakoľko je v počiatočnej fáze, nie je vhodné poskytovať podrobnejšie informácie o jeho priebehu, a to z dôvodu ochrany vyšetrovania pred jeho zmarením," uvádza Ivanová. Zverejnenie detailov by podľa jej slov mohlo páchateľa upozorniť na informácie, ktorými polícia disponuje, a viesť k znehodnoteniu stôp či ovplyvňovaniu svedkov.
"Niektoré informácie sú známe len páchateľovi a vyšetrovateľom a ich utajenie pomáha pri overovaní hodnovernosti výpovedí. Predčasné zverejňovanie informácií, ako aj hypotéz o motíve alebo totožnosti podozrivého, môže vyšetrovanie negatívne ovplyvniť a ohroziť ochranu reputácie osôb, ktoré sú len svedkami alebo omylom podozrivými," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.
Pripomenula, že polícia bezprostredne po tom, ako bola informovaná o udalosti, kontaktovala poškodeného a začala vykonávať úkony smerujúce k objasneniu skutku. Vo veci začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, policajti podľa Ivanovej na prípade veľmi intenzívne a aktívne po celý čas vyšetrovania pracovali.
Analýza dôkazov a ďalší postup
"Bolo nevyhnutné získať taký dôkazový materiál, ktorý by jednoznačne potvrdil alebo vyvrátil, či a ako k spáchaniu takéhoto skutku mohlo dôjsť. Bolo vykonaných množstvo úkonov (napr. analýza kamerových záznamov, vypočúvanie svedkov), no niektoré procesy trestného konania, ktoré pre dodržanie zákonnosti vyšetrovania boli nevyhnutné, nebolo možné urýchliť, košickí kriminalisti pri objasňovaní a dokumentovaní preto postupovali najrýchlejšie, ako to bolo zákonne možné," priblížila.
Podotkla, že v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné zverejniť napríklad podrobnosti z kamerových záznamov či konkrétne kroky vyšetrovateľa. "Ochrana vyšetrovania je súčasťou štandardných postupov pri všetkých prebiehajúcich vyšetrovaniach. Ako sme už uviedli, vyšetrovanie, počas ktorého polícia spolupracuje aj s inými zložkami a inštitúciami, naďalej prebieha," uzavrela.
Komentátora denníka SME Petra Schutza v januári napadli v košickom nákupnom centre Aupark. Neznámy muž ho bez slova udrel zozadu do hlavy, čo spôsobilo jeho pád, pri ktorom si zlomil stehennú kosť. Schutza museli v dôsledku útoku operovať. Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Útok na novinára SME Petra Schutza v Auparku má prvé obvinenie, vyšetrovanie podľa polície pokračuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Úrad vlády spochybňuje Index vnímania korupcie, TIS hovorí o historickom prepade Slovenska
Úrad vlády spochybňuje Index vnímania korupcie, TIS hovorí o historickom prepade Slovenska
<< predchádzajúci článok
Ficov poradca Lindtner nemá mocenské ambície, generálnym prokurátorom by nechcel byť
Ficov poradca Lindtner nemá mocenské ambície, generálnym prokurátorom by nechcel byť