Úrad vlády začína s rekonštrukciou Karáčoniho paláca, financovaná bude z plánu obnovy – FOTO

Cieľom je vytvoriť fungujúcu prevádzku administratívnej budovy

Trestné oznámenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.3.2025 (SITA.sk) - Úrad vlády (ÚV) SR začína s obnovou historickej budovy Karáčoniho paláca. Ako informoval Tlačový a informačný odbor ÚV SR, rekonštrukcia bude financovaná z plánu obnovy . Budova, ktorú spravuje ÚV SR a Kancelária prezidenta (KP) SR bude následne slúžiť na administratívne účely.Na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvoril úrad vlády a prezidentská kancelária zmluvu so zhotoviteľom, ktorým je Metrostav Slovakia a.s. Celková hodnota zákazky je viac ako 8,6 milióna eur s DPH."Obnova bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, z ktorých sú financované aj ostatné obnovy verejných budov s cieľom zníženia spotreby primárnej energie, čím Úrad vlády SR tiež prispeje k celospoločenskému cieľu v tejto oblasti," uviedol Tlačový a informačný odbor ÚV SR."Hlavným cieľom obnovy priestorov Karáčoniho paláca je vytvoriť fungujúcu prevádzku administratívnej budovy, ktorá zvýši kvalitu zdravého priestoru pre zamestnancov. Návrh obnovy uvažuje s podporou udržateľnej architektúry, ktorej cieľom je podporiť zelenú a modrú infraštruktúru – výber použitých materiálov s dopadom na zníženie uhlíkovej stopy," uviedol úrad vlády. K projektu patria aj čiastočné interiérové úpravy povrchov stien, stropov a podláh.Po rekonštrukcii sa do Karáčoniho paláca presťahujú zamestnanci úradu vlády zo súčasných komerčných priestorov. Úrad tak nepredĺži zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove Park One, ktorú v decembri 2020 podpísalo bývalé vedenie úradu."Celková hodnota nájmu po dodatkoch dosiahla 13,7 milióna eur, k čomu Úrad vlády SR podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom," uzavrel Tlačový a informačný odbor ÚV SR.