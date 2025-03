Najvyšší súd potvrdil vinu expolicajta Kaľavského, zmiernil mu však trest

Nachádza sa v Bosne a Hercegovine

Vynášal informácie o policajných akciách

4.3.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd (NS) SR v utorok v kauze bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Kaľavského potvrdil jeho vinu, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť.Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , súd na verejnom zasadnutí zrušil napadnutý rozsudok Špecializovaného trestného súdu a sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere päť rokov.„Senát obžalovanému uložil aj peňažný trest 5-tisíc eur, pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, uložil obžalovanému náhradný trest odňatia slobody na päť mesiacov. Pokiaľ ide o skutkové zistenia, senát sa stotožnil so závermi Špecializovaného trestného súdu, k zmierneniu trestu v prospech obžalovaného pristúpil v súlade s právnou úpravou účinnou od 6. augusta 2024,“ povedala Važanová.Utorkové rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné. Bývalý policajt Kaľavský sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl.Špecializovaný trestný súd v Pezinku ešte v júli 2023 uznal bývalého policajta za vinného zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.Obžalovanému zároveň uložil trest sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest 5-tisíc eur. V prípade, že by Kaľavský peňažný trest nezaplatil, sudca určil náhradný trest v dĺžke päť mesiacov väzenia. Obhajkyňa obžalovaného podala vtedy na mieste odvolanie pokiaľ ide o výrok o vine, o treste, aj konanie, ktoré verdiktu predchádzalo.Podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene vynášal informácie o policajných akciách podnikateľovi Petrovi Petrovovi, prezývanému Tiger, ale aj policajnému vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi a podnikateľovi Petrovi Koščovi . Konkrétne išlo o informácie napríklad o akciách Božie mlyny, Očistec alebo Judáš , prípadne informácie týkajúce sa prešetrovania trestnej činnosti Petrova.Tiger sa Jánovi K. podľa orgánov činných v trestnom konaní odmenil mimo iného mobilným telefónom, príspevkom na kúpu auta Range Rover alebo zaplatením výmeny okien na chate. Obžalovaný na začiatku procesu deklaroval svoju nevinu.Špecializovaný trestný súd na Jána Kaľavského ešte v októbri 2021 vydal príkaz na zatknutie, ako aj európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz. V apríli 2022 ho zadržali v Bosne a Hercegovine. Miestny súd ho však nevzal do väzby. Namiesto toho mu uložil obmedzenia, a to v podobe odobratia cestovných dokladov, zákazu opustiť krajinu a uloženia povinnosti pravidelne sa hlásiť úradom. Neskôr úrady tieto obmedzenia voči Kaľavskému zrušili.