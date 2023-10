Úradnícka vláda má na stole ešte niekoľko žiadostí o investičnú pomoc, osem firiem už štátny stimul dostalo

Vlajková investícia v Rimavskej Sobote

17.10.2023 (SITA.sk) - Úradnícka vláda má pred sebou posledné týždne svojho fungovania, v oblasti investičnej pomoci však na jej schválenie čaká ešte viacero projektov.V tomto roku už síce štátny stimul dostalo osem firiem, ďalšie návrhy ale boli predložené a aj prešli medzirezortným pripomienkovým konaním a mal by sa nimi zaoberať vládny kabinet.Ide o projekty spoločností FTE automotive Slovakia, Kuenz - SK a Winkelmann.Najväčšiu pomoc by mal štát poskytnúť nemeckému Winkelmannu. Jeho investíciu v Rimavskej Sobote by mohol podporiť sumou približne 41 mil. eur.Podnik plánuje na Slovensku preinvestovať približne 110 mil. eur a vytvoriť 452 priamych pracovných miest. Ide o vlajkovú investíciu v pripravovanom novom priemyselnom parku.Práve o nej by pritom mohol kabinet rokovať už na svojom najbližšom zasadnutí.Otázne je, či úradnícka vláda stihne odobriť investičný stimul pre ďalšie dve firmy.Spoločnosť FTE automotive Slovakia žiada na rozšírenie svojej výroby klimatizačných a tepelnoizolačných riešení pre automobilový priemysel pri Prešove stimul 17,5 mil. eur.Do konca roku 2030 by vďaka tomu malo vzniknúť 365 nových pracovných miest. Celkové náklady odhaduje firma na viac ako 35 mil. eur.Druhou v poradí je spoločnosť Kuenz - SK. Tá plánuje v Kechneci investovať do inovácie a rozšírenia výroby žeriavov na manipuláciu s kontajnermi 19 mil. eur. Ministerstvo hospodárstva SR jej navrhlo stimul vo výške 2 mil. eur. Investícia by so sebou mala priniesť aj 15 nových pracovných miest.Od začiatku roka odobril kabinet osem návrhov na poskytnutie investičnej pomoci. Najvyšší stimul smeroval firme Mubea Tailored Products, a to na úrovni takmer 20 mil. eur.Ďalej štát podporil spoločnosti Eminox Slovakia, Terichem Tervakosi, LVD S3, Hoval, City Stone Design, Zastrova a MAHLE Behr.