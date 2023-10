Východná Morava – miesto pre skutočnú dovolenku

Do Valašska

V Luhačoviciach

V regióne Kroměříž

Na Slovácku

Kam sa budete chcieť vrátiť

Kde je zima biela



miesta, ktoré sú známe, ale aj tie, ktoré čakajú na objavenie



miesta, kde veria v prírodu



miesta, ktoré nezabúdajú na svoje tradície



miesta, kde sú ich srdcia otvorené



17.10.2023 (SITA.sk) - Niekedy stačí jeden pohľad, aby si ho zapamätali vaše oči. Jeden zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete. Jeden moment, ktorý sa vám dostane pod kožu.Niekedy stačí vedieť, že ste práve teraz na správnom mieste. A tu ste na tom najlepšom mieste. Na mieste, kde veria v prírodu, nezabúdajú na tradície a majú otvorené srdcia. Vitajte na východnej Morave. Tu sa budete cítiť ako doma a budete len malý krôčik od toho, aby sa to stalo aj vašou osobnou záležitosťou.Áno, Východná Morava vám ponúkne dokonalú dovolenku v každom ročnom období. Aj na jeseň a v zime tu nájdete jej nezameniteľné čaro, ktoré podčiarkuje nádherná príroda, ale aj množstvo pamiatok, kultúrnych zážitkov a skvelá gastronómia.Kúpele a moderné rekreačné strediská sú tiež zárukou dokonalého relaxu a oddychu. Prispievajú k tomu autentické prírodné podmienky viacerých oblastí. Kúpeľné pobyty si môžete vychutnať v najväčších moravských kúpeľoch v Luhačoviciach alebo Ostrožskej Novej Vsi. Wellness pobyty sa ponúkajú najmä na Valašsku, ale užiť si ich môžete prakticky kdekoľvek v regióne. O svoje telo a dušu sa môžete postarať v špeciálnych pivných kúpeľoch alebo si dopriať čokoládové a medové zábaly a masáže.Hľadáte skôr pokoj v prírode a aktívny oddych? Aj to má Východná Morava. Vychutnajte si jedinečnú kombináciu prírody a relaxu. Príďte na Východnú Moravu načerpať novú energiu.Dovolenka na jeseň? My hovoríme áno! Za najlepším relaxom a oddychom sa oplatí vycestovať do Beskýd. V niekoľkých horských strediskách, ako aj v malých drevených chatách nájdete všetko pre aktívny oddych a tiež bezkonkurenčnú ponuku luxusných wellness zariadení. K tomu si pripočítajte čerstvý horský vzduch, hlboké lesy v kombinácii s upokojujúcou krásou okolitej prírody a skvelé tradičné jedlá, ktoré vás naozaj zahrejú a zasýtia.Užijete si tu pokojnú relaxačnú dovolenku, ale aj aktívnu turistiku, ak si to budete priať. Ak lyže a bežky nie sú pre vás, vychutnajte si Valašsko práve na začiatku nádherne farebnej jesene. Verte nám, dlhé túry po hrebeňoch a výhľady na krajinu stoja za to.Alebo si môžete oddýchnuť v najväčších moravských kúpeľoch - Luhačoviciach. Nachádzajú sa v malebnom údolí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a sú obklopené krásnou nedotknutou prírodou.Jeho malebnú atmosféru formuje predovšetkým jedinečná architektúra, ktorú v rokoch 1902 až 1914 zásadne ovplyvnil slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič. Podoba jeho stavieb tak určila celý urbanizmus Kúpeľov Luhačovice. Jeho najväčším bohatstvom sú prírodné liečivé pramene, ktoré sa využívajú už viac ako 300 rokov. Vďaka vysokému obsahu minerálnych látok a výbornému splyňovaniu patria medzi najúčinnejšie v Európe. Na území Luhačovíc vyviera celkom 16 minerálnych prameňov. Najznámejšie miestne liečivé pramene sú Vincentka, Alojzka a Ottovka.Kroměřížsko je krajina, ktorá vás chytí za srdce. Je plná barokových zámkov, kostí, záhrad, parkov, ale aj menších hôr. Žijú tu ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud osamelých statkov a hospodárstiev, ľudia, ktorí si ctia tradície a odkaz svojich predkov. Objavte dávno zabudnuté príbehy a nasajte minulosť v prítomnom okamihu. Možno práve tu, v krásnej kopcovitej krajine Chřibov, zažijete príjemné chvíle v prírode a nedotknutých lesoch. A ak sa vám zasteskne po meste a kultúre, Kroměříž je blízko. Moravské Atény s nádherným Arcibiskupským zámkom, Květnou a Podzámeckou záhradou, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.Či už radi trávite voľný čas v prírode, alebo chcete spoznávať pamiatky, architektúru, históriu, alebo sa len tak prechádzať ulicami mesta a všímať si jeho zaujímavé zákutia či vychutnávať tradičnú miestnu gastronómiu, navštívte srdce Slovácka.Jeseň si priam pýta predĺžený víkend a vy tu uniknete zhonu každodenných starostí. Čo tak vychutnať si mystickú krásu a ticho Bielych Karpát? Biosférická rezervácia Biele Karpaty, ktorá je chránená UNESCO, je miestom pre milovníkov autentického prostredia. Zažijete mystiku a drsnú krásu moravských Kopaníc, ale v hoteloch a penziónoch sa budete cítiť ako doma. Môžete si dopriať bylinkové kúpele, parné alebo pivné kúpele či špeciálne zábaly a masáže alebo si jednoducho vychutnať pokoj, ktorý je hmatateľný na každom kroku.Vydajte sa na romantické túry pozdĺž riek a údolí, na túry po horách alebo obdivujte úchvatné výhľady z niekoľkých rozhľadní. Región oplýva aj stovkami kilometrov značených trás pre cyklistov a inline korčuliarov. Aktívny oddych si môžete užiť aj v moderných športových zariadeniach, bike parkoch a golfových areáloch.Príďte sem v zime, je tu naozaj čisto. Alebo si tu naplánujte dovolenku na konci roka. V zime tu na vás čakajú perfektne upravené zjazdovky, snowparky a bežkárske trate. Ocenia to pokročilí lyžiari, snowboardisti aj rodiny s deťmi. Vydajte sa na bežecké lyžovanie po upravených tratiach a okruhoch alebo zažite neobyčajný výhľad na krajinu horských hrebeňov na lyžiarskych vlekoch.Príďte na východnú Moravu, príďte si užiť skutočnú dovolenku!Sociálne siete:Autor: Petra ZítkováZažite skutočnú dovolenku na Východní Moravě Čo Vás teda čaká? Východní Morava – tam, kde sa budete chcieť vracať. Východní Moravu môžete sledovať na facebooku TU a na instagrame TU Informačný servis