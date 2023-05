Úradnícka vláda podľa Fica len prehĺbi chaos a situácia bude eskalovať, prezidentke adresoval výzvu

Bez mandátu a dôvery

5.5.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-SD je presvedčená, že ústavnú a politickú krízu nemôže vyriešiť prezidentka Zuzana Čaputová vymenovaním úradníckej vlády bez koordinácie s Národnou radou (NR) SR Ako uviedol predseda strany Robert Fico , Slovensko je parlamentná demokracia a predstava prezidentky, že Slovensko bude nasledujúcich päť mesiacov riadiť skupina úradníkov bez mandátu a dôvery NR SR je scestná a v rozpore so všetkými princípmi parlamentnej demokracie.Strana Smer-SD o tom informovala v tlačovej správe s tým, že na budúci týždeň chcú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu.„Samotný predseda vlády v demisii Eduard Heger včera pred celým národom priznal, že spôsobil a riadi chaos. Včera to bol Vlčan, dnes je to Káčer, ukazujú sa charaktery. Matovič sa vyhovára na Hegera, Heger na Matoviča. A my čakáme na prezidentku, ktorej sú fotky z londýnskej korunovácie dôležitejšie ako osud Slovenska," vyhlásil Fico.Dodal, že Slovensko dnes nepotrebuje vládu úradníkov, ale potrebuje silnú vládu s mandátom od občanov, ktorý bude výsledkom čo najrýchlejších predčasných parlamentných volieb.„Úradnícka vláda len prehĺbi chaos a situácia bude v nasledujúcich týždňoch nebezpečne eskalovať," povedal predseda Smeru-SD a dodal, že NR SR musí prevziať iniciatívu.„Preto navrhujeme zvolať na budúci týždeň mimoriadnu schôdzu parlamentu, dnes bol podaný návrh," uviedol Fico.Strana tak žiada prezidentku, aby zvolala stretnutie s predsedami strán zastúpených v parlamente.„Ďalej navrhujeme, aby NR SR prijala uznesenie vo vzťahu k úradníckej vláde, ktorú prezidentka s veľkou pravdepodobnosťou vymenuje. Takáto vláda by okamžite po vymenovaní musela v skrátenom legislatívnom konaní predložiť do NR SR návrh na konanie parlamentných volieb nie 30. septembra, ale už 1. alebo 8. júla tohto roku," vysvetlil Fico.Dodal, že rovnako by takáto vláda musela predložiť návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité pre konanie parlamentných volieb v júlovom termíne.„Ak by NR SR príslušné zákony schválila, je dôvod vysloviť úradníckej vláde na necelé dva mesiace dôveru," uviedol Fico a uzavrel, že strana má jasný plán na vyriešenie tejto krízy, a to konanie parlamentných volieb na začiatku júla.