Prezidentka Čaputová má jasno, ako vyriešiť politickú krízu

5.5.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová má v momentálnej situácii vo svojich krokoch jasno. Verejne ich však bude komunikovať až po tom, ako o nich bude hovoriť s povereným premiérom Eduardom Hegerom Demokrati ) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom Sme rodina ), a to čo najskôr po návrate z Londýna.Prezidentka svoje stanovisko poskytla priamo z Londýna, kde sa vyjadrila pre prítomné médiá. Ako potvrdila, vo štvrtok 4. mája jej doručil žiadosť o odobratie poverenia minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan . Neformálnou cestou jej dnes tento istý prejav vôle doručil aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer Prezidentka sa momentálne nachádza v Londýne, kde sa koná korunovácia Karola III. „Je to výnimočná udalosť, uskutočňuje sa po sedemdesiatich rokoch. Je to veľká udalosť diplomatického a protokolárneho významu, pretože sa tu stretnú štátnici, hlavy štátov a monarchovia z takmer všetkých krajín celého sveta," uviedla Čaputová.