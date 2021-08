Úradník skončil v chodeckej dvadsiatke až na 41. mieste, zo zlata sa teší Talian Stano

Zlato si odnáša Talian Stano

Pretekať budú ešte traja Slováci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v chôdzi Miroslav Úradník obsadil na olympijských hrách v japonskom Tokiu v pretekoch na 20 km konečné 41. miesto spomedzi 52 klasifikovaných pretekárov. Dvadsaťpäťročný člen Dukly Banská Bystrica sa vo svojej olympijskej premiére od začiatku pohyboval vzadu.V náročných podmienkach absolvoval úvodné kilometre v šiestej desiatke, po ôsmich kilometroch sa prepracoval do piatej. Po polovici trate mu patrila 48. pozícia a po šestnástom kilometri sa zaradil na 41. priečku, na ktorej aj prišiel do cieľa.Zlatú medailu získal Talian Massimo Stano, ktorý sa približne tri kilometre pred cieľom vzdialil z vedúcej skupiny aj s dvojicou domácich chodcov. Z Japoncov potom najprv začal zaostávať Tošikazu Jamaniši a na poslednom kilometri sa Talianovi podarilo vzdialiť aj od Kokiho Ikedu.Ikeda napokon finišoval s odstupom deviatich sekúnd na víťaza, Jamaniši mal na nového olympijského šampióna manko 23 sekúnd. Miroslav Úradník prišiel do cieľa s odstupom 8:20 min na víťaza.Chodecké súťaže aj maratóny mužov a žien sa na OH 2020 konajú v Sappore, ktoré sa nachádza približne 800 km severne od Tokia. Dôvodom je snaha o lepšie klimatické podmienky pre vytrvalcov. Na ostrove Hokkaidó však aktuálne panujú podobné podmienky ako priamo v Tokiu.V piatok čaká vystúpenie pod piatimi kruhmi ešte troch slovenských chodcov. Najprv sa na 50 km vydajú obhajca zlata Matej Tóth aj Michal Morvay , po nich príde na rad ženská dvadsiatka s Máriou Katerinkou Czakovou.